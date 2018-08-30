В Копейске пивнушку назвали именем первооткрывателя угля на Южном Урале

Жителей Копейска возмутили действия бизнесмена, назвавшего пивной магазин именем видного горного инженера.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, антимонопольная служба возбудила дело по факту рекламы пивоварни-магазина «REDIKORTSEV» в Копейске, названного фамилией известного горного инженера, первооткрывателя каменного угля на Южном Урале Ивана Редикорцева.

В настоящее время Челябинское УФАС России предлагает южноуральцам принять участие в размещенном на сайте ведомства опросе, проводимом в рамках рассмотрения дела, ответив на вопрос: является ли использование в рекламе продавца и производителя алкогольной продукции фамилии известного горного инженера И.И. Редикорцева неэтичным и оскорбительным?

Опрос продлится до 5 сентября, а его результаты будут учтены при вынесении Челябинским УФАС России решения по данному делу.

Напомним, администрация Копейска, обратившаяся в антимонопольную службу с заявлением, сообщила, что название заведения вызвало общественный резонанс и волну негодования среди жителей города.

Стоит отметить, что в Копейске установлен памятник Ивану Редикорцеву. Сквер, в котором он расположен, получил неофициальное наименование в честь известного инженера.

Представители пивоварни на одной из интернет-площадок объяснили выбор наименования заведения следующим образом: «И.И. Редикорцев является первооткрывателем угольного месторождения в Челябинской области, что послужило толчком для развития Копейска…Выражая благодарность, мы посчитали вероятным внести частичку истории, назвав нашу пивоварню «Редикорцев». Как в Копейске впервые был открыт уголь, так и мы открываем для вас насыщенные вкусы сортов собственного пива …».

Челябинским УФАС России установлено, что реклама пивоварни-магазина со сведениями о производстве и продаже пива размещается на фасаде заведения и расположенном рядом со входом в данный торговый объект рекламном штендере. Между тем, согласно пункту 5 части 2 статьи 31 закона о рекламе реклама алкогольной продукции не должна размещаться с использованием рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их.

Кроме того, в данной рекламе присутствует изображение человека и его текстовый образ через указание наименования заведения «REDIKORTSEV». Использование в рекламе фамилии горного инженера, почитаемого жителями города Копейска, может являться неэтичным. Также пункт 6 части 1 статьи 21 закона о рекламе реклама алкогольной продукции не должна использовать образы людей.

Дело возбуждено в отношении рекламодателя и рекламораспространителя рекламы – индивидуального предпринимателя, осуществляющего розничную торговлю алкогольной продукцией в пивоварне-магазине.

Челябинск, Виктор Елисеев

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