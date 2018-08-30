Директор Магнитогорского цирка предстанет перед судом

Дело в отношении директора Магнитогорского цирка, обвиняемого во взяточничестве и мошенничестве, направлено в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор Правобережного района Магнитогорска направил в суд для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению директора филиала федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания (ФКП «Росгосцирк») «Магнитогорский государственный цирк» в получении взятки, мошенничестве, присвоении чужого имущества .

По версии следствия администратор в августе 2017 года получил от руководителя коммерческой фирмы 30 тысячи рублей. Это было частью суммы, обещанной бизнесменом за заключение с его предприятием договоров по оказанию услуг перевозки багажа и животных автомобильным транспортом. Общая сумма контрактов, полученных за мзду коммерсантом, составила более 600 тысяч рублей.

В январе 2018 года полиция задержала директора Магнитогорского цирка при получении 150 тысяч рублей – оставшейся части взятки.

В ходе расследования уголовного дела следователи узнали о том, что администратор еще и присвоил 300 тысяч рублей из кассы учреждения, а также получил взятку в 177 тысяч рублей за сдачу в аренду помещения цирковой столовой.

Обвиняемый свою вину в совершении умышленных преступлений признал частично.

Правобережным районным судом Магнитогорска наложен арест на принадлежащие мужчине жилой дом и земельный участок, расположенные в Абзелиловском районе Республики Башкортостан.

Уголовное дело расследовалось следователем Правобережного МСО СУ СКР по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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