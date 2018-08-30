На двух участках Ашинского района введен особый режим охраны памятников природы

Правительство Челябинской области установило особый режим охраны памятников природы в Ашинском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Борис Дубровский утвердил решение правительства об установлении режима особой охраны в памятниках природы – Ериклинской пещере и участке нагорных дубрав в окрестностях города Сима.

Ериклинская пещера и участок нагорных дубрав в окрестностях города Сима отнесены к памятникам природы областного значения. Их охрану организует региональное министерство экологии и осуществляет областное государственное учреждение «Особо охраняемые природные территории Челябинской области».

«Принятые правительством области положения устанавливают режим особой охраны территории памятников природы. Он предусматривает целый ряд ограничений. Так, на территории памятников природы запрещается предоставление земельных участков, использование земельных и лесных участков под застройку, движение и стоянка транспортных средств вне дорог. Также здесь нельзя проводить изыскательские, взрывные, буровые работы, добывать ископаемые. Категорически запрещен сброс отходов производства и потребления, выпас и прогон скота, промышленная заготовка лекарственных растений, ягод, грибов. Кроме того, на территории памятников природы недопустимо нанесение каких-либо надписей на геологических объектах и запрещено сжигание сухих листьев, травы», – рассказал министр экологии региона Сергей Лихачев.

Ериклинская пещера расположена в Ашинском муниципальном районе и представляет собой горизонтальную карстовую полость с двумя подземными озерами-сифонами, сталактитами, залежами кварцевого песка. На территории этого памятника природы встречаются растения и животные, занесенные в Красную книгу Челябинской области. Участок нагорных дубрав в окрестностях города Сима расположен в Ашинском районе и представляет собой единый природный комплекс. На его территории также произрастают растения из региональной Красной книги.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.08.18

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