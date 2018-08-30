В Челябинске полиция устроила погоню за маршрутным такси

В Челябинске наряд ГИБДД устроил погоню за выехавшим на рельсы маршрутчиком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром на улице Рождественской. На магистрали скопилась серьезная пробка из-за перекрытой полосы на пересечении Копейского шоссе и улицы Гагарина.

Чтобы объехать скопление автомобилей, водитель микроавтобуса, следовавшего по маршруту №19 в Ленинский район, выехал на трамвайные пути, при этом умудрился выбраться сразу на встречную полосу. Это заметили сотрудники ГИБДД.

«Он сначала со свистом пронесся мимо моей маршрутки, которая тоже ехала по рельсам, но по движению. Потом гудок такой, и в рупор что-то говорят неразборчиво. Поймали на остановке, вернее, он там сам встал», – цитирует 31tv.ru очевидца происшествия.

Теперь маршрутчику-торопыге грозит 5 тысяч рублей штрафа или лишение водительских прав на срок до полугода.

Челябинск, Виктор Елисеев

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