В Челябинске будут судить участников наркосети, охватившей десяток регионов России

В суд направлено дело в отношении десяти челябинцев, заработавших на наркотиках 150 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, следственной частью регионального полицейского главка окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении членов преступного сообщества.

Прокурором утверждено обвинительное заключение, материалы направлены в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

«По уголовному делу десяти фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 (участие в преступном сообществе) и частей 4-5 статьи 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих, организованной группой, в особо крупном размере) УК РФ. Органами предварительного следствия установлен факт участия обвиняемых в преступном сообществе, члены которого в 2016-2017 годах на территории Челябинской области, Тюмени, Перми, Ижевска, Казани, Екатеринбурга, Уфы, Оренбурга и других городов занимались распространением наркотических средств в сети «Интернет», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Организаторы сети осуществляли контроль за деятельностью его участников, одни из которых принимали заявки от приобретателей наркотиков и сообщали им о месте нахождения тайника, другие непосредственно размещали «закладки» в места скрытого хранения, третьи вовлекали граждан в незаконную деятельность.

«При проведении обысков изъято более 10 килограммов синтетического наркотического средства, 2 миллиона рублей, 9 автомобилей различных марок. Доход от противоправной деятельности сообщества составил более 150 миллионов рублей.С учетом тяжести совершенных преступлений всем обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также принято решение о наложении ареста на их недвижимое имущество» – добавила Ирина Волк.

Челябинск, Виктор Елисеев

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