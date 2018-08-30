Август не разочаровал жителей России: порадовал очередным судьбоносным «подарком». На этот раз обошлось без дефолта и войны. Зато большинству россиян разом продлили молодость.

Об этом колонка постоянного автора РИА «Новый День» Элеоноры Шниперсон:

«Как в народе говорится про обдумывание внезапно возникшей проблемы или какой- нибудь ошарашившей новости: «с этим делом нужно ночь переспать». И вот что, переспав с обращением Президента, я вам скажу, братья и сестры.

У нас опять закончилась эпоха. После того, что вчера нагородил лидер нации в жанре тюремной лирики, стало ясно: время истекло. Ну тех, кто пришел вместе с Ельциным и его бесконечной семьёй (а Путин, введенный за власть, буквально за руку Борисом Николаевичем, у нас проходит по линии, так сказать, побочной – Питерской, она же Собчаковская). Тех, бывших комсомольцев и кэпээсэсников, что в последнем десятилетии прошлого века рядились в либералов и западников, а с началом нового века перелицевались в патриотов (просвещенных, квасных, экзотических – типа Поклонской).

И вот этот сонм паяцев сходит со сцены. Потому что нельзя говорить об успехах национальной экономики, забирая у миллионов 55-летних тёток пенсию за пять лет. То есть, если исходить из справочки, озвученной ВВП, что средняя пенсия – это 14,5 тысяч в неконвертируемой рублевой валюте, у каждой из россиянок эти дивные правящие люди вынули (под предлогом реформы пенсионной системы) из кармана минимум 870 тысяч рублей – это сумма невыплаты пенсиона за пять лет.

Скостив мне трёшечку (несовременный гендерный подход сошел за смягчающие обстоятельства – ну, реально лидер мыслит пенитенциарными категориями: если родишь троих, трёшечку скинут, за четверых – еще годик долой, а уж если пять и больше – выйдешь на пенсию, как мать и бабушки – в 55!) и не пощадив любимого, Президент, наконец, раскололся. Он, наш супергерой, наш раб на галерах, за 20 лет правления-управления не смог изменить ситуацию 90-х.

20 лет мы дивно развивались под его чутким руководством и теперь с дешевой калькуляцией наперсточников нам объявили – пенсии платить нечем. Ибо только человек с подвижной психикой поверит тихому заверению: конечно, у нас есть ресурсы, но…

И это притом, что бОльшую часть путинского правления цены на нефть, добываемую и продаваемую РФ в колоссальных объемах, были просто заоблачными – такие параметры и не снились первому (да и второму) ельцинскому призыву.

Ежедневно нас пичкали мантрами: экономика растет, резервы неисчислимы, мощь – самим боязно; престиж зашкаливает, все хорошо и лучшеет с каждым часом… Только денег нет. И последствия расцвета никак не преодолеваются: Чем богаче живем, тем сильнее затягиваем пояса. Чем крепче государственные мускулы, тем беднее казна.

И ладно бы пенсии (у гражданского большинства) были хотя бы на уровне Франции (черт с ней, этой Норвегией, где пенсион рассчитывается от двух тысяч евро), где средняя пенсия в пересчете на рубли (по свежеобновленному курсу) – 100 – 160 тысяч, что, между прочим, считается неплохой зарплатой для служащих Москвы.

14 тысячи 500 рублей, правда, с застенчивой оговоркой: «невысокие пенсии», озвучил начальник страны! Ёлки, да ведь на паперти нищие собирают больше – особенно поближе к столичному центру.

А вот, если предпенсионеров и последующих стареющих россиян обдерут на пять «отложенных» лет, то к 2024 году эта «невысокая пенсия» станет целых 20 тысяч. А, наверное, когда мне придет срок (выходить на пенсию), она и до 24 – 25 тысяч доползет. Да на эти деньги сейчас, заплатив за коммуналку, образование детей, лечение себя и родителей, на трусы не остается!

Следующий эпизод, заставивший меня подумать, что путинская государственная модель уходит в астрал, – это его проникновенные рассуждения, так сказать, мысли вслух: где взять денег, чтобы прокормить поколения, «у которых мы в огромном долгу».

Я просто не поверила ушам: продать собственность (речь отчего-то шла лишь о зданиях Пенсионного фонда, миллиардов от продажи которых хватит на шесть дней выплаты пенсий); ввести допналоги для сырьевиков (этого вообще на два дня выплаты пенсиона хватит); израсходовать национальные резервы…

Других путей – например, заработать, глава государства не видит. Здрасьте, приехали!

Я уж не говорю о том, что все эти колоссальные миллиарды ежедневных пенсионных трат, что скрупулезно подсчитали Путину помощники, идут не на тех, кому полагается 14 с полтиной тысяч, а на тех, у кого пенсию начисляют, минимум, от 25 тысяч. На полицейский, прокурорский и военный корпус, чьи привилегии нынешние правители не тронули, несмотря на «денег нет». Ну, ясно: отрежь они силовикам пособие, кто ж тогда старых нищебродов со всей России, умоляющих дать кусок хлеба, будет отгонять от Кремлевских стен?!

Однако если бы экономика реально развивалась, то деньги бы были! Рост реальных доходов заполнял бы налогами казну. Тогда и не пришлось бы думать о новых видах дани или распетривании кубышки.

Эти сегодняшние проблемы родом не из 90-х, это результат 20 летнего стояния страны на месте, при невероятно благоприятных условиях (начала 2000-х) для рывка… Для рывка, а не для закручивания гаек, выдумывания скреп, жуткого воровства.

Вообще, когда Путин грустно констатировал, на сколько дней или лет хватит для поддержания пенсионных штанов тех или иных источников, я, как светлаковский Сергей из Таганрога начала разговаривать с теликом: «А на сколько пенсионных дней или часов хватило бы ценностей и валюты, изъятых у коррупционеров всех мастей – от таможенного чиновника, провинциальных губернаторов до Васильевой?»

Возвращаясь к разговору о 20-летнем стоянии. За эти двадцать лет люди, что в 1999-м году были бодрые, компетентные и активные, – состарились, подошли к пенсии, за наличие которой они платили не команде Путина или Медведева, а себе – на дожитие, так сказать.

И вот оказалось, что денег этих нет. И нас просят отнестись к этому с пониманием.

И мы понимаем. Я надеюсь, что даже фанаты Путина теперь отлично понимают, что происходит и кто в ответе, за тех, кого 20 лет приручал. И на исходе, образно говоря, дня, оставил ни с чем.

Это не мальчик для битья Димочка (получивший на днях спортивную травму, надеюсь, не головы – нам еще шесть лет трубить с этим техническим премьером). Это не полтысячи марионеток из Совета Федерации, голосующих по свистку за что угодно, ради своих минимум на порядок проиндексированных (по сравнению с другими согражданами) жалований и будущих пенсий. Теперь мы знаем с who спросить (с ясным, яснее некуда пониманием) за нашу счастливую старость.

P.S.

Не знаю, что будут делать мужики, которым Президент срок оставил без права на амнистию. А у россиянок, ввиду открывшейся детородной лазейки, появился люфт (нечто вроде условно-досрочного освобождения от рабочей вахты) – рожать хоть до самой пенсии. Правда, как шутят многие фертильные дамочки, желательно в другой стране, чтобы потомство заработало им и себе совсем другие пенсии.

Что же касается юных поколений…

Несколько лет назад местное литературное дарование – Евгения Коробкова, отражая происходящее, написала (в возрасте чуть ли не 25 лет) стихотворение «Пенсия». «Не знаю, – как говорил Ильич, – как с литературной точки зрения», а в метафизическом плане – пророческое для Родины. Минимум, на ближайшие шесть лет:

Старушка стащила творожный сырок,

она получила хороший урок,

старушку за это постыдное дело прилюдно ругала начальник отдела.

Господи, нет.

Я засуну наушники стерео,

выбегу, включу громкую песню.

Господи,

я хочу стареть как дерево,

чтобы не выходить на пенсию».

Челябинск, Элеонора Шниперсон

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