ФАС признала незаконным контракт на капремонт скандального фонтана в Копейске

Антимонопольная служба признала незаконным договор на выполнение капремонта фонтана в Копейске, который облез на следующий день после открытия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, 29 августа ведомство провело проверку правомерности заключения управлением строительства Копейска контракта на выполнение подрядной организацией комплекса мероприятий по капительному ремонту объекта «Фонтан на площади Славы Копейска» с единственным поставщиком ООО «Флагман».

«Признано нарушение закона о контрактной системе в части неправомерного выбора способа закупки. Согласно пояснениям представителей, такое заключение контракта обусловлено необходимостью выполнить работы ко Дню города и поручением главы города», – рассказали антимонопольщики.

При этом, хотя контракт был заключен в начале августа, график выполнения работ определяет их начало с 24 июля, что нарушает закон о контрактной системе, «поскольку исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки».

Мало того, в ходе заседания комиссии УФАС выяснилось, что согласно договору строительный контроль должен был осуществлять сам же подрядчик – согласно договору от 16 июля этого же года.

«Такой выбор способа не только не позволяет провести конкурентную процедуру и возможно эффективнее израсходовать бюджетные средства, но и проверить подрядчика на его соответствие требованиям действующего градостроительного законодательства – членство в СРО, и, самое главное, наличие опыта за последние 3 года по строительству, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», – констатировали в антимонопольном ведомстве.

Челябинским УФАС России возбуждено дело об административном правонарушении в отношении должностного лица, рассмотрение назначено на 7 сентября 2018 года. Впрочем, за заключение контракта на без малого 17 миллионов рублей чиновникам теперь грозит всего лишь штраф в 50 тысяч рублей.

Работы по капремонту фонтана подрядчик почти завершил. Правда, к Дню города закончить строители не успели. В итоге его торжественное открытие в минувшее воскресенье закончилось скандалом: на следующий день изумленные горожане увидели вместо нарядного фонтана облезлое нечто. Оказалось, что вместо настоящей мозаики рабочие оклеили объект пластиковой пленкой, которая практически вся слезла во время празднования Дня города.

Правда, за работы с подрядчиком еще не рассчитались. И когда это произойдет, неизвестно. 31 августа антимонопольная служба направит иск в Арбитражный суд Челябинской области о признании заключенного контракта недействительным, а также о принятии обеспечительных мер в части запрета осуществления заказчиком оплаты выполненных работ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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