Супругов обвинили в изнасиловании пятилетней дочери

Следователи проверяют информацию о возможном сексуальном насилии над пятилетней девочкой со стороны ее отчима.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с заявлением о возможном насилии выступил отец девочки в одной из закрытых групп социальных сетей.

Там же чуть позднее были опубликованы скриншоты весьма откровенной переписки, в которой якобы его бывшая жена и ее новый супруг «фантазируют» об интимных отношениях новоявленного мужа с пятилетней падчерицей. При этом мать ребенка совсем не возражает против таких нетрадиционных отношений своего избранника и маленькой девочки.

Впрочем, отчим девочки поспешил опровергнуть обвинения, заявив в свою очередь, что экс-супруг сам не дает проходу женщине с дочерью, хотя даже не удосуживается платить алименты на содержание собственного ребенка, а обвинение – лишь еще одна возможность досадить их семье.

В итоге мнения в обсуждении разделились. Нашлись среди магнитогорцев люди, подтверждающие сексуальное насилие над ребенком. Правда, из числа знакомых экс-супруга. Но и нынешние знакомые матери девочки охарактеризовали саму жительницу Магнитогорска как весьма странную женщину, явно зависящую от нового мужа, а у ее дочери заметили серьезные психологические проблемы.

Сейчас в шокирующей истории разбираются следственный отдел СКР по Магнитогорску, органы опеки и полиция.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.08.18

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