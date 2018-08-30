Хорошего помаленьку: с 1 сентября «ЧелябГЭТ» повышает цену за проезд

С 1 сентября поездка на трамвае обойдется для челябинцев в 23 рубля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководство «ЧелябГЭТ» решило прекратить действие летней акции, в рамках которой пассажиры могли платить за проезд в электротранспорте 20 рублей. Информация об этом опубликована в интернет-сообществе «Челябинский транспорт».

С 1 сентября одна поездка на трамвае, как и раньше, будет стоить для челябинцев 23 рубля. Остальные льготы вернутся также к доакционному уровню.

Однако пока это решение не касается проезда на троллейбусах. Здесь одна поездка по-прежнему будет стоить 20 рублей.

Между тем, в соседнем Копейске частные перевозчики решили пойти другим путем. Так, в некоторых маршрутках на этой неделе появились объявления о снижении с 1 сентября стоимости проезда на «половинной» дистанции с 25 до 23 рублей. Так, о подобных намерениях заявили некоторые водители, обслуживающие маршрут №2 «Копейск – Старокамышинск». Теперь стоимость проезда из обеих конечных точек маршрута до поселка 44-й шахты может быть снижена.

Видимо, маршрутчики намерены сделать ставку на увеличение пассажиропотока. Ведь начинается новый учебный год, и копейчанам вновь нужно будет ездить в школы и другие образовательные учреждения. В этом случае маршрутки могут составить достаточно серьезную конкуренцию для редких автобусов муниципального перевозчика.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.08.18

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