На Южном Урале вынесен очередной приговор по делу о фальсификациях на выборах

На Южном Урале вынесен очередной приговор по делу о фальсификациях на выборах депутатов Законодательного собрания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дело о фальсификациях на участке №1833 в Еманжелинске продолжается уже почти три года. 13 сентября 2015 года – в день голосования –председатель и секретарь УИК заставили членов комиссии подписать пустые протоколы. А затем сто голосов, отданных за одну политическую партию, приписали другой.

Активисты «Справедливой России» сравнили копии протоколов и данные, введенные в ГАС «Выборы», и обнаружили что часть голосов в пользу из партии ушло «Единой России». На участке пересчитали голоса – заявление «СР» подтвердилось. Было возбуждено уголовное дело по статье «Фальсификация избирательных документов».

Учитывая, что подсудимые признались и раскаялись в содеянном, а также принимая во внимание их материальное положение, состояние здоровья и тот факт, что благодаря пересчету голосов, их фальсификации фактически не нанесли ущерба, Еманжелинский городской суд принял решение назначить им штраф в размере 40 и 25 тысяч рублей.

«Это уже не первое дело по фальсификациям и не первый обвинительный приговор, – рассказала старший помощник прокурора Еманжелинска Елена Ростова. – Фальсификаторы не остались безнаказанными. По разным участкам были назначены штрафы в размере 100 и 200 тысяч рублей. Сегодня, хотя мы заявляли более высокую сумму, суд ограничился 65 тысячами штрафа. Я думаю, что сыграло роль чистосердечное признание и раскаяние подсудимых».

В «СР» напоминают, что в Еманжелинске обвинительные приговоры вынесены по фальсификациям на участках 1821, 1824 и 1834. Все фальсификации совершались в пользу партии «Единая Россия».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 30.08.18

Хорошего помаленьку: с 1 сентября «ЧелябГЭТ» повышает цену за проезд. / Супругов обвинили в изнасиловании пятилетней дочери. / ФАС признала незаконным контракт на капремонт скандального фонтана в Копейске. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»