Бананьев нема: из-за спора подрядчиков и регоператора капремонта дом в Озерске остался без крыши

Пока южноуральске чиновники и строители не могут найти общий язык, озерчане остались без крыши над головой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «без крыши над головой» в случае жителей одного из многоквартирных домов Озерска – далеко не образное выражение. В одной из групп социальной сети горожане опубликовали фотографии того, как рабочие снимают со здания кровельный материал и грузят на спецтехнику.

В итоге многоквартирный дом, расположенный по улице Ленина, оказался без крыши. Выполнявшая работы по капитальному ремонту кровли компания уже оповестила жителей, что материал снимается, так как со строителями так и не рассчитались за выполненные работы.

В мэрии Озерска заявили, что в курсе ситуации. Имеет место спор между хозяйственными субъектами (подрядчиком и субподрядчиком), объяснили чиновники. И умыли руки, заявив, что все, что в их силах, уже сделали: известили управляющую компанию и регоператора, а также полицию, прокуратуру и ФСБ.

В регоператоре тоже разводят руками: мол, работы по капремонту не приняты, так что ждать оплаты преждевременно. Но настаивают, что подрядчик должен доделать работу. Озерчане же думают, как жить без крыши. Тем более, что синоптики то и дело пугают дождями.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.08.18

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