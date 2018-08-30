Ученые: Жизнь на Земле появилась гораздо раньше, чем мы думали

Жизнь на Земле появилась гораздо раньше, чем до сих пор предполагали ученые. Об это заявили сотрудники Университета Бристоля по итогам своего исследования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наука до сих пор не может точно ответить, как и когда на Земле впервые возникла жизнь. Традиционно ученые использовали ископаемые останки, чтобы попытаться ответить на эти вопросы. «На самом деле, у нас не так много камней старше двух с половиной миллиардов лет, доступных для изучения, – говорит одна из авторов исследования, кандидат палеобиологических наук Холли Бетс. – Это связано с системой рециркуляции горных пород Земли, в которой старые породы разрушаются в результате процессов выветривания, а остатки перерабатываются в новые породы.

В нашем новом исследовании, опубликованном в Nature Ecology and Evolution, мы решили попробовать по-новому подойти к построению шкалы времени для жизни».

Ученые воспользовались методом молекулярных часов, подразумевающим, что различия в геномах двух сохранившихся видов – например, человека и бактерии, накопились примерно пропорционально времени, прошедшего с момента появления их общего предка.

Были исследованы молекулярные данные 29 генов 102 живых организмов – от бактерий до животных.

Согласно принятым сегодня теориям, жизнь на Земле зародилась 3,5 – 3,8 миллиарда лет назад.

Однако исследования англичан показали, что «универсальный общий предок» – гипотетическая очень ранняя одиночная клетка, из которой произошла вся жизнь на Земле, – существовал до «поздней тяжелой бомбардировки». Это был период интенсивной метеоритной бомбардировки нашей планеты около 3,9 миллиарда лет назад. Это значительно раньше, чем предполагают принятые в настоящее время самые старые ископаемые свидетельства (оценка 3,5-3,8 миллиарда лет назад). Существует также предположение, что углерод, найденный в 4,1-миллиардном минерале под названием циркон, может быть биологическим по своей природе. Однако ученые пока не смогли подтвердить.

По мнению некоторых исследователей, жизнь на Земле могла появиться только после поздней тяжелой бомбардировки (период с 4,1 до 3,8 миллиардов лет назад, когда на Меркурий, Венеру, Землю, Марс и Луну обрушился поток астероидов и комет из внешней Солнечной системы), так как во время этого процесса должна была испариться вся вода. Однако последние математические модели допускают, что «карманы», пригодные для жизни, могли остаться.

А бристольские ученые пришли к выводу, что общий универсальный предок появился до бомбардировки и сумел ее каким-то образом пережить. Таким образом, жизнь на Земле появилась на несколько сотен лет раньше, чем считалось до сих пор.

Кроме того, бристольцы обнаружили, кронен-группы двух основных линий жизни – бактерий и архей (одноклеточных микроорганизмов) появились почти через миллиард лет после появления последнего универсального предка, а также подтвердили выводы предыдущих исследователей, что многоклеточные организмы начали развиваться около 1,8 миллиарда лет назад.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 30.08.18

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