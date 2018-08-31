Верховный суд не стал менять приговор убийце дочери экс-директора ЧТЗ

Верховный суд России оставил в силе приговор продавцу, жестоко расправившемуся с дочерью бывшего топ-менеджера ЧТЗ.

Как сообщал ранее РИА «Новый День», шокирующее преступление произошло 5 декабря 2016 года.

В этот день 44-летняя челябинка, дочь бывшего генерального директора ЧТЗ Валерия Платонова, пришла в элитный салон сантехники, чтобы забрать душевую кабину, за которую оставляла предоплату. Однако товара не оказалось. Между нею и продавцом вспыхнула ссора, во время которой молодой человек схватил нож и нанес покупательнице множество ударов, от которых она скончалась на месте. Впоследствии на теле челябинки насчитали не менее 170 ранений. Расправившись с женщиной, продавец, чтобы отвести подозрения, ранил самого себя в ногу.

В ходе расследования выяснилось, что молодой человек заранее готовился к убийству: за день до него он избавился от камеры наблюдения, снимавшей происходящее в магазине. Также следователи узнали, что в течение четырех месяцев работник салона получил от шести покупателей около 600 тысяч рублей в качестве предоплаты, но товар челябинцы так и не получили.

В итоге 23 марта этого года Челябинский областной суд приговорил менеджера по продажам к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима за мошенничество и убийство, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования супруга погибшей, взыскав с челябинца 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда и 80 тысяч рублей материального ущерба.

По информации пресс-службы прокуратуры Челябинской области, не согласившись с приговором суда, осужденный и сторона защиты обжаловали судебное решение в Верховный суд России. Однако апелляционной инстанцией приговор оставлен без изменения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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