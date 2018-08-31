В Магнитогорске будут судить лже-ювелира, обманувшего больше 30 клиентов

Лже-ювелир несколько месяцев водил десятки магнитогорцев за нос.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в следственной части следственного управления полиции Магнитогорска окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

По версии следователей 42-летний мужчина, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, в течение нескольких месяцев похищал лом золота, ювелирные украшения и деньги, вверенные ему клиентами для изготовления и ремонта изделий. «Своих клиентов он убеждал в том, что работа будет выполнена качественно и в срок, но имуществом граждан распоряжался по собственному усмотрению. Причиненный ущерб оценивается в сумму более 700 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В ходе следствия на имущество южноуральца наложен арест, ущерб, причиненный магнитогорцам, частично возмещен.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении четырех преступных эпизодов, потерпевшими признаны 33 человека.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За совершенные противоправные деяния мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Обвинительное заключение подписано прокурором Ленинского района Магнитогорска, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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