Экс-чиновник правительства Челябинской области не смог оспорить заключение под стражу

Вторая попытка экс-замминистра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева выйти на свободу не удалась.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 31 августа, Челябинский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты бывшего первого заместителя министра экономического развития региона Антона Бахаева на выбор в качестве меры пресечения заключение под стражу.

Напомним, чиновник, курировавший подготовку к саммитам ШОС и БРИКС, был задержан 19 июля сотрудниками УФСБ России по Челябинской области по подозрению в многомиллионном мошенничестве в ходе подготовки российско-казахстанского форума, прошедшего в Челябинске осенью минувшего года. Речь идет об ущербе бюджету в 3,8 миллиона рублей.

21 марта Центральный районный суд принял решение о выборе для Бахаева в качествы меры пресечения заключение под стражу до 19 сентября. Сторона защиты попыталась обжаловать этот вердикт, попросив изменить действующую меру на иную, не связанную с изоляцией от общества. Но 2 августа Челябинский областной суд оставил это решение без изменения. На следующий день губернатор Челябинской области Борис Дубровский отправил чиновника в отставку «в связи с утратой доверия».

Решение Челябинского областного суда адвокаты Антона Бахаева также попытались обжаловать. Но сегодня апелляционная инстанция оставила их жалобу без удовлетворения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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