В Челябинской области школьница осталась без зубов после удара качелей

На Южном Урале неисправные качели выбили ребенку зубы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на детской площадке в одном из дворов Магнитогорска.
Девятилетняя девочка качалась на качелях, когда одна из цепей порвалась. Ребенок оказался на земле, после чего ему на лицо упало сиденье от качелей.
Школьницу отвезли в больницу. У девочки выбито три зуба, разбита губа. После пережитого стресса ребенок плохо спал ночью.
«На следующий день мы пошли в ЖРЭУ спросить, кто за это отвечает и будут ли действия с их стороны, – цитирует Magcity маму пострадавшей. – Они нам только сказали: «мы вам сожалеем». Но пока мы дошли до дома, они приехали и срезали все качели, которые были на цепях».
Горожане рассказывают, что это далеко не первый случай обрыва цепей. Впрочем, из-за неустойчивости этих аттракционов дети падают с них даже без обрыва цепей.Также из-за неустойчивости конструкции маленькие дети постоянно с них падают.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 31.08.18
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