В Кыштыме дети заблокировали проезд через двор, защищая от машин сбитого щенка

В Челябинской области дети бросились спасать беззащитного щенка на глазах равнодушных взрослых.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел во дворе дома №78 по улице Свердлова в Кыштыме.

Движение по внутридворовой дороге очень интенсивное, так как рядом находятся она выходит к рынку, а рядом находятся два сетевых магазина и два автосалона. При этом вечно торопящиеся водители не обращают внимание на происходящее вокруг.

Так поступил и южноуралец, управлявший авто серебристого цвета: сбив щенка, он даже не остановился. На выручку животному бросила орава детей, игравших во дворе. «Услышала дикий крик и выглянула на балкон. Пятеро детей окружили сбитого щенка и героически не пускали автомобили для проезда по двору, – цитирует «Кыштымский рабочий» жительницу дома. – В это время ни один взрослый прохожий даже не остановился, чтобы помочь ни перепуганным детям, ни собаке. Один из водителей автомобиля, которому дети мешали проехать через наш двор, оттащил щенка с проезжей части в кусты».

Один из защитников позвонил матери, работающей ветеринаром, и раненое животное увезли. Сейчас щенок находится у одной из зоозащитниц. В ходе ДТП он серьезно пострадал, не может самостоятельно ходить. Животному требуется операция.

Челябинск, Виктор Елисеев

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