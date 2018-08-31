«Хочу в тюрьму!» В Пласте мать алиментщика попросилась с ним под арест

В Челябинской области мать алиментщика попросилась в ИВС, чтобы составить компанию арестованному сыну.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, непоказательную материнскую жертвенность продемонстрировала сельчанка из Пластовского района на рассмотрении административного протокола, составленного судебными приставами в отношении 32-летнего местного жителя – нерадивого отца двоих детей.

С сентября 2016 года ведется исполнительное производство по взысканию с южноуральца алиментов. Но все это время ежемесячный платеж в 100 рублей на обоих ребятишек папаша считал вполне достаточным и разумным. Приставы рассматривали этот вопрос иначе, рассчитывая ему платеж на основании среднероссийской заработной платы, поскольку мужчина не считал нужным найти официальное трудоустройство. К августу 2018 года его долг перед детьми достиг 291 тысячи рублей.

Живет южноуралец в деревне с мамой, имущества не нажил, свободное время, а его у него было в избытке, проводил за распитием алкоголя. Встречаться с ним удавалось нечасто: домой он приходил только ночевать, днем кочевал из компании в компанию или в поисках случайных заработков. Ограничительные меры на него не действовали, так как водительскими правами он не обзавелся, за границу на отдых не собирался, отдавая предпочтение местным красотам.

В июле 2018 года он был привлечен к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов. На составление протокола нерадивого папашу доставили принудительно, поскольку на повестки и требования о явке он не реагировал. Мама должника всполошилась и потребовала от приставов, чтобы она сопровождала сына в поездке. Ей было разрешено не только присутствовать при составлении протокола, но и на его рассмотрении в суде. Там, услышав, что отпрыска отправляют отбывать наказание в виде ареста на 10 суток, женщина начала упрашивать судью и ее отправить в неволю, чтобы скрасить «сыночке» суровый арестантский быт.

Разумеется, ей было отказано, вместо этого приставы разъяснили матери последствия дальнейшего уклонения сына от исполнения алиментных обязанностей. Женщине было рекомендовано как можно быстрее убедить ее мальчика найти официальную работу, чтобы начались регулярные выплаты и остановился рост задолженности. Иначе через два месяца после отбытия ареста его ждет уже уголовная ответственность.

Сейчас южноуралец работает скотником в местном крестьянском предприятии. Трудовая дисциплина ему чужда, и каждый раз, когда он устраивает себе внеочередные выходные, мама звонит приставам и требует, чтобы они немедленно приехали и отвели ее сына на работу, а однажды обмолвилась, что обсуждала с работодателем вопрос о замене своего сына на работе, когда тот будет не в состоянии выйти. Судебные приставы рекомендовали заботливой маме быть построже с сыном, не идти на поводу у его пристрастий и попытаться все-таки пробудить в нем родительскую ответственность, если это качество не удалось ей воспитать в сыне в пору его взросления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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