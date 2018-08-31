В Магнитогорске такси залетело под трамвай: пассажир в реанимации

В Челябинской области таксист на полной скорости врезался в трамвай.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 31 августа, рано утром на проспекте Карла Маркса. Фотографии с места ДТП горожане опубликовали в социальных сетях.

Такси марки «Лада Веста» врезалось в стоящий трамвай. Водитель легковушки превысил скорость. Удар оказался такой силы, что такси буквально залетело под трамвай. Вся передняя часть машины оказалась полностью разбита.

По словам очевидцев, пострадали водитель и пассажир такси. У ехавшего в «Ладе» молодого человека сломана грудная клетка. Характер травм таксиста неизвестен.

По данным отдела пропаганды ГИБДД Магнитогорска, пассажир такси находится в реанимации.

В обсуждении в соцсетях магнитогорцы предположили, что причиной аварии могло стать переутомление водителя такси из-за постоянных переработок.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.08.18

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