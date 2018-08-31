Челябинцам запретили проводить шествие против пенсионной реформы в День города

Мэрия Челябинска не согласовала штабу Навального проведение акции протеста в День города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинские чиновники объяснили отказ тем, что все указанные в уведомлении места проведения будут заняты: там проходят праздничные мероприятия. Об этом сообщил координатор челябинского штаба Борис Золотаревский на своей странице в социальных сетях.

«Получили тут очередную никчемную бумажку от горадминистрации: «Центр города – это не для вас, а для нас, для наших праздников, для концерта АК-47, в конце концов. Забудьте о своих правах на мирные собрания, забудьте о уведомительном, а не согласовательном порядке проведения массовых мероприятий», – написал оппозиционный политик. – Что мы сможем на это ответить? Спасибо, но это мы уже слышали. Мы знаем, что имеем полное право выходить в центр нашего города и выражать свое мнение по самому значимому для каждого гражданина страны вопросу – путинской пенсионной «реформы». Это мы и сделаем!»

Борис Золотаревский заявил, что челябинцы намерены провести заявленное мероприятие по ранее озвученному маршруту, несмотря на отказ администрации города.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.08.18

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