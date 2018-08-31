Судья взял месячную паузу перед оглашением приговора экс-замгубернатора Челябинской области

Приговор бывшему заместителю губернатора Челябинской области Николаю Сандакову огласят в конце сентября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», процесс над бывшим высокопоставленным чиновником подошел к концу. Сегодня экс-вице-губернатор Южного Урала Николай Сандаков выступил с последним словом.

В своей речи экс-чиновник признал лишь факт получения 500 тысяч рублей от Евгения Тарасова, занимавшего на тот момент пост сити-менеджера Озерска. Эти деньги, по словам Николая Сандакова, предназначались для финансирования избирательной кампании. Также бывший чиновник признал, что получил материалы из взломанной электронной почты. Обвинения во взятке от владельца ЧОП «Питон» Игоря Калугина и подстрекательстве к неправомерному доступу к компьютерной информации г-н Сандаков ожидаемо отверг.

Напомним, Николая Сандакова арестовали в марте 2015 года. В отношении бывшего вице-губернатора были возбуждены два уголовных дела: по факту мошенничества, а также о взятке в виде бесплатных услуг ЧОП «Питон» по охране жилого дома и установке систем видеонаблюдения. Позднее к обвинениям добавилось подстрекательство к неправомерному доступу к компьютерной информации.

Ранее государственный обвинитель потребовал приговорить Николая Сандакова к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 14 миллионов рублей.

Приговор бывшему высокопоставленному чиновнику будет оглашен ориентировочно 26 сентября. Эту дату судья назвал, удаляясь в совещательную комнату.

Челябинск, Виктор Елисеев

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