«С Днем знаний!» На Южном Урале рабочий ограбил школу

В Челябинской области рабочий стащил деньги из школьного кабинета.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть еманжелинской полиции поступило сообщение от 43-х летней жительницы поселка Красногорский о том, что из служебного кабинета одной из школ были похищены 5 тысяч рублей.

В ходе проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи. Им оказался местный житель, 1971 года рождения, который выполнял ремонтные работы в школе. В настоящий момент деньги изъяты и возвращены заявителю.

Отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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