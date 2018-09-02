Время справедливости. Гороскоп РИА «Новый День» на сентябрь 2018

В сентябре Солнце большую часть периода будет находиться в знаке Девы, а 23 числа перейдёт к Весам. Меркурий уйдёт от Льва к Деве 6 сентября, а 22 сентября снова переместится – к Весам. Венера до 9 сентября будет у Весов, а затем перейдёт к Скорпиону. Марс с начала месяца пребывает у Козерога, а 11 сентября отправится к Водолею.

Солнце, оставаясь у Девы, будет поддерживать прагматичный подход к действительности, настраивая людей на оценку практической ценности вещей и действий. Затем, перейдя к Весам, оно станет способствовать установлению контактов между людьми, смягчать разногласия, помогать найти компромисс. В оценке отношений большую роль приобретёт стремление к правильности, справедливости, учёту интересов сторон, сохранению дружелюбия. Люди в этот период испытывают тягу друг к другу, проявляют солидарность, помогают в трудной ситуации. В это время легко возникают новые контакты, люди быстро находят общий язык, сближаются, причём это касается и деловых, и личных отношений.

Меркурий в первые дни сентября будет способствовать повышению социального статуса людей посредством манипуляции поступающей к ним информацией. После того, как он окажется у Девы, в поведении людей проявятся черты делового стиля жизни, с его заостренностью на профессиональной конкретике и оценке всего происходящего с позиции пользы и материальной выгоды. Люди будут думать и говорить о делах, отвлечённые разговоры воспринимать как пустые, ненужные, в контактах предпочитать некоторую официальность. Затем, у Весов, Меркурий окажется благоприятен для коммуникаций – общения во всех формах с помощью всех средств, а также укрепления контактов и отношений.

При Венере в Весах люди стремятся к гармонии в отношениях, повышается их договороспособность, легче налаживаются контакты, быстрей прекращаются конфликты, находятся компромиссы. Перейдя к Скорпиону, Венера станет очень эмоциональной и напряжённой в отношениях. В этот период она ощущает острую заинтересованность в партнёре, ни на секунду не может отвлечься, и на любое действие бурно реагирует любовью, ненавистью, ревностью. Под влиянием эмоций её действия могут быть неадекватны: она легко может причинить зло, желая добра, и добро, желая зла. Поэтому её партнёру придётся за ней следить так же тщательно, как следит она.

Марс в Козероге упорен, последователен, настойчив. Он обязательно достигнет цели, но ему нужно точное представление о ней, и точное представление о своих действиях. Чем ясней представление о планируемых действиях, тем сильней будет положительное воздействие Марса, тем быстрей будет достигнут результат. Марс в Водолее будет способствовать совместным действиям, но сохранит и личный корыстный интерес, который в какой-то может оказаться противоречащими общей цели. Поэтому желательно, чтобы, ещё до начала совместных действий, люди убедились, что их интересы и планы действительно совпадают.

Овен

У Овнов-мужчин в гороскопе на сентябрь по-прежнему наблюдается напряжённый аспект Сатурна с Юпитером, который будет действовать в течение всего месяца и сохранит негативное влияние на сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Период не подходит для расширения сферы деловых интересов, заключения долгосрочных контрактов, открытия новых направлений или нового бизнеса. Также не рекомендуются краткосрочные сделки и риск, не следует принимать самостоятельных решений, проявлять инициативу. На выполнение основных профессиональных обязанностей в первой декаде повлияет напряжённый аспект Марса с Меркурием, из-за чего до 9 сентября нежелательно принимать участие в обсуждении спорных вопросов, а также обращаться к руководству. Кроме того, в этот период повышена вероятность поломки средств связи и транспорта, возможен срыв переговоров или получение негативной информации. В остальные дни Овнов будут поддерживать благоприятные аспекты Венеры, Урана и Юпитера, за исключением промежутка 21 – 24 сентября, когда будет преобладать действие аспекта Сатурна с Юпитером. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный, за исключением того же промежутка 21 – 24 сентября, когда не следует заключать важные сделки или вести трудные переговоры, а также нежелательно обращаться в официальные органы и юридические организации. Прогноз по финансам положительный, но 28 числа возможны неожиданные неприятности. Ситуация в доме, отношения с близкими останутся напряжёнными в течение всего месяца. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный за исключением 5 – 7 и 29 – 30 сентября. Материальное положение в основном благополучное, но в период 10 – 24 сентября возможны осложнения.

На Овнов-женщин в течение всего сентября будет воздействовать напряжённый аспект Плутона с Солнцем, что указывает на неблагоприятный ход событий, влияние неких объективных обстоятельств, мешающих самостоятельным действиям. Поэтому гороскоп рекомендует отказаться от инициативы и одиночной деятельности, и сосредоточиться на коллективной работе. Кроме того, во второй половине сентября, с 15 числа, вступит в действие напряжённый аспект Сатурна с Юпитером, который создаст помехи в работе с далёкими деловыми партнёрами и отразится на финансовой сфере. Всю важную работу рекомендуется закончить до наступления трудного периода. В основной работе сложности возникнут в промежуток 19 – 24 сентября, когда Овны почувствуют негативное влияние напряжённого аспекта Юпитера с Марсом. Этот момент не подходит для осуществления новых идей, риска, также в это время возможны конфликты с коллегами и руководством. Рекомендуется осторожность. На остальные дни прогноз по основной профессиональной деятельности благоприятен. Почти полностью положительный прогноз гороскоп даёт для сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Здесь важно не заниматься работой в выходные 22 – 23, а также 30 сентября. В течение всего остального периода гармоничные аспекты Венеры с Ураном и Сатурном будут помогать Овнам в деловом общении и продвижении в работе. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни отрицательный на весь месяц. Материальное положение благополучное, кроме промежутка 22 – 24 сентября.

В первой декаде сентября у Овнов-мужчин в основной работе неблагоприятный период продлится до 9 сентября. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами полностью отрицательный. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами и финансовой деятельности положительный.

У Овнов-женщин основная работа, сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также финансовая деятельность в первой декаде оцениваются как успешные.

Во вторую декаду у Овнов-мужчин гороскоп положительно оценивает основную профессиональную деятельность, сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовую деятельность. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами отрицательный.

У Овнов-женщин в основной работе трудности ожидаются 19 – 20 сентября. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности подходит промежуток до 15 сентября. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами полностью положительный.

В третьей декаде у Овнов-мужчин в основной работе возможны осложнения в промежуток 21 – 24 сентября. То же самое относится к сотрудничеству с далёкими местными партнёрами. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами полностью отрицательный. В финансовой сфере кратковременные проблемы могут возникнуть 28 сентября.

У Овнов-женщин в третьей декаде полностью отрицательный прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе сложности могут возникнуть 21 – 24 сентября, а при взаимодействии с местными деловыми партнёрами затруднения ожидаются в промежуток 22 – 23 и 30 сентября.

Телец

В сентябре в гороскопе Тельцов-мужчин астрологическую ситуацию определяют напряжённые аспекты Юпитера с Сатурном и Луной и Плутона с Меркурием. Поэтому прогноз на месяц преимущественно отрицательный. Аспект Юпитера с Сатурном ограничит возможности деловой активности Тельцов, проявления инициативы и самостоятельности, из-за чего не рекомендуется предпринимать какие-либо серьёзные шаги. Период не подходит для начала новой деятельности, открытия новых предприятий, рискованных действий. Также в этом месяце сложится неблагоприятная обстановка для обращения к руководству, вышестоящим инстанциями, официальным органам. Из-за Плутона в деятельности Тельцов возможны неприятные повороты событий, поэтому нежелательно становиться инициатором каких-либо изменений. Лучше, по возможности, уменьшить деловую активность и сосредоточиться на текущей работе, сохраняя стабильность. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами неблагоприятный на весь сентябрь. Для взаимодействия с далёкими партнёрами подходит середина месяца – промежуток 7 – 18 сентября. Прогноз по финансовой деятельности отрицательный до 24 сентября (далее до конца месяца он положительный). Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые, начиная с 4 сентября. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни большую часть месяца оцениваются негативно, но на промежуток 7 – 18 сентября прогноз положительный. Материальное положение благополучное, кроме 22 сентября (расточительство, необдуманные поступки).

У Тельцов-женщин астрологическая ситуация тоже преимущественно неблагоприятная для работы. Большую часть месяца на них будут влиять напряжённые аспекты Сатурна с Луной и Юпитером, а также Венеры с Солнцем. Из-за них сложатся неподходящие условия для сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами. Тельцам не следует в сентябре заниматься ведением сложных переговоров, заключать долгосрочные контракты, начинать новые проекты, открывать новые предприятия. Не рекомендуется рисковать и проявлять инициативу, нежелательны командировки и дальние поездки. В основной работе и, параллельно, в финансовой сфере регулярные трудности ожидаются до 25 сентября, а затем до конца месяца прогноз полностью положительный. Наиболее неблагоприятны для работы промежутки 17 – 19 и 22 – 24 сентября. В эти дни возможны конфликты с коллегами, осложнения в работе по финансовым вопросам, поспешные и неудачные решения. Также эти дни не подходят для обсуждения важных вопросов с руководством. На весь сентябрь гороскоп даёт негативный прогноз по коллективной работе, а для одиночной, самостоятельной деятельности подходит середина месяца, промежуток 8 – 18 сентября. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни преимущественно положительный: неблагоприятным, как ожидается, будет промежуток 17 – 21 сентября. Материальное положение благополучное в середине месяца, в промежуток 8 – 18 сентября, и неудовлетворительное до и после него.

В первой декаде сентября у Тельцов-мужчин полностью отрицательный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и выполнению основных профессиональных обязанностей. При взаимодействии с далёкими партнёрами трудности будут возникать до 7 сентября. Прогноз по финансам преимущественно негативный.

У Тельцов-женщин гороскоп даёт негативный прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, а в основной деятельности и финансовой сфере ожидаются регулярные затруднения.

Во второй декаде у Тельцов-мужчин остаётся негативным прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Прогноз по финансам тоже отрицательный. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами подходит промежуток 11 – 18 сентября.

У Тельцов-женщин прогноз по основной работе положительный до 17 числа, и отрицательный на остальные дни. То же самое относится к финансовой сфере. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами характеризуется негативно.

В третьей декаде в финансовой сфере благоприятный период начнётся с 24 сентября. Прогноз по основной деятельности и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами отрицательный на всю декаду.

У Тельцов-женщин для выполнения основной работы и решения финансовых вопросов подходит промежуток 25 – 30 сентября. Прогноз по взаимодействию с местными и далёкими партнёрами остаётся негативным.

Близнецы

В сентябре в астрологическом фоне у Близнецов-мужчин находится множество краткодействующих напряжённых аспектов Меркурия, Венеры и Луны. Из-за них гороскоп даёт отрицательный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Трудности ожидаются в течение всего месяца, но особенно не рекомендуется работать в выходные 22 – 23 сентября. Месяц не подходит для принятия ответственных решений, ведения важных переговоров, заключения крупных сделок. Лучше сосредоточиться на текущей работе. Также это неподходящее время для обращения в вышестоящие инстанции и официальные органы. Рекомендуется избегать конфликтов и риска. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей преимущественно положительный, но в первой декаде затруднения ожидаются в промежуток до 7 сентября, и, кроме того, выходные 22 – 23 сентября тоже неблагоприятны для работы. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуется как успешное, но и здесь промежуток 22 – 23 сентября отмечается как нежелательный для каких-либо действий. Гороскоп в целом положительно характеризует и одиночную, и коллективную деятельность Тельцов, но для третьей декады отдаёт предпочтение самостоятельной работе. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный, кроме 6 и 22 – 23 сентября. Материальное положение до 16 сентября благополучное, затем до 27 сентября неудовлетворительное, а далее снова благополучное.

У Близнецов-женщин прогноз на сентябрь преимущественно благоприятный, но в первой декаде на них будет воздействовать напряжённый аспект Юпитера с Марсом, который негативно повлияет на финансовую деятельность. По этой причине до 9 сентября рекомендуется не принимать никаких финансовых решений. Всю работы желательно перенести на вторую и третью декады. Кроме того, гороскоп негативно отмечает промежуток 22 – 23 сентября (выходные). Из-за влияния напряжённого Меркурия в эти дни Близнецы могут допустить ошибку. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей тоже преимущественно положительный, но тоже начало месяца, до 5 сентября, а также промежуток 20 – 23 сентября оцениваются как неудачные. В остальное время Близнецам в работе будут помогать Венера, Солнце и Юпитер. За исключением указанных промежутков, гороскоп положительно оценивает коллективную деятельность Близнецов, а прогноз по одиночной, самостоятельной работе полностью положительный, с плавным улучшением в течение месяца. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами не рекомендуется в промежутки 1 – 4 и 20 – 24 сентября. Для взаимодействия с далёкими партнёрами период обещает быть удачным, хотя 4 – 6 сентября возможен ряд небольших затруднений. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 2 сентября. Прогноз по обустройству личной жизни благоприятный, за исключением промежутка 2 – 4 сентября. Материальное положение в основном благополучное: осложнения возможны 2 – 4 и 22 – 24 сентября.

В первой декаде сентября у Близнецов-мужчин гороскоп даёт отрицательный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. В основной работе трудности ожидаются в промежуток до 7 сентября. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами положительный.

У Близнецов-женщин до 5 сентября негативно оцениваются основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами затруднения ожидаются 4 – 6 сентября. Прогноз по финансам до 9 сентября негативный, а далее положительный.

Во второй декаде у Близнецов-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность оцениваются преимущественно отрицательно.

У Близнецов-женщин полностью положительно характеризуются сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и решение финансовых вопросов. В основной работе трудности могут возникнуть 20 числа. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами не подходят 17 и 20 сентября.

В третьей декаде у Близнецов-мужчин для выполнения основной работы и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходят 22 – 23 сентября. Прогноз по работе с местными деловыми партнёрами и финансам негативный.

У Близнецов-женщин полностью положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе, финансовой сфере и при взаимодействии с местными деловыми партнёрами сложности могут возникнуть 21 – 24 сентября.

Рак

В сентябре гороскоп у Раков-мужчин преимущественно благоприятный, хотя во второй половине месяца количество гармоничных аспектов уменьшится, и станет заметным влияние напряжённых аспектов Венеры с Сатурном, Солнца и Меркурия. По этой причине наиболее важную работу лучше выполнить в первой половине, особенно это относится к финансам и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей благоприятный до 22 сентября, хотя успешность этой работы будет плавно снижаться. В указанную дату, а также в промежуток 26 – 27 сентября не следует заниматься сложной интеллектуальной деятельностью, принимать ответственные решения, вступать в обсуждение спорных вопросов. Первая половина сентября удобный период для проведения административных преобразований, решения хозяйственных задач, а также проявления инициативы и самостоятельности. Для решения финансовых вопросов наиболее благоприятное время – промежуток до 13 сентября. Юпитер в этот момент будет благоприятствовать финансовому успеху, а Плутон осуществлять важные перемены в окружающей обстановке. Однако Ракам следует избегать слишком большой нагрузки: избыточная активность может негативно отразиться на здоровье. Неблагоприятные дни для работы: 17 – 20 и 29 – 30 сентября. Эти же промежутки гороскоп указывает как нежелательные для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. На остальное время прогноз позитивный. Сотрудничество с местными партнёрами характеризуется как успешное, с плавным ухудшением в течение месяца. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 25 – 27 и 30 сентября. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни на весь месяц оцениваются положительно. Материальное положение, кроме промежутка 22 – 24 сентября, благополучное.

У Раков-женщин прогноз тоже в целом положительный, но в течение всего сентября на них будет воздействовать напряжённый аспект Плутона с Солнцем. Он указывает на значительное влияние внешних событий, которые неподконтрольны Ракам, и которые будут идти вразрез с их намерениями. В профессиональном плане это отразится на взаимоотношениях с коллегами, из-за чего в промежутки 1 – 3 и 17 – 30 сентября им лучше избегать тесных контактов с людьми, и во второй половине месяца желательно сосредоточиться на самостоятельной работе. При этом прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей у Раков положительный. Некоторые сложности с коллегами возможны только в промежуток 26 – 27 сентября, причём не обязательно это понимать в негативном смысле: не исключено, что Раки в эти дни преодолеют некое противодействие и достигнут своей цели. Но в начале месяца, 1 – 3 сентября, не следует предпринимать ничего важного, и желательно избегать риска. То же самое относится к сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами: гороскоп отмечает промежуток 1 – 3 сентября как неблагоприятный. Кроме того, 21 – 23 сентября тоже характеризуются как неудачные дни для работы. В этот момент, в случае возникновения проблем, партнёры или обстоятельства окажутся сильней Раков, поэтому ничего важного на эти дни лучше не планировать. Ситуация в доме, отношения с близкими до 15 сентября благополучные, а далее преимущественно напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный только на промежуток 4 – 16 сентября. Материальное положение благополучное, за исключением промежутка 22 – 24 сентября.

В первой декаде сентября у Раков-мужчин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовой деятельности полностью положительный.

У Раков-женщин положительно оценивается сфера финансов. Для выполнения основных профессиональных обязанностей и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами не подходит промежуток 1 – 3 сентября. На остальные дни прогноз позитивный.

Во второй декаде у Раков-мужчин сохраняется благоприятный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами и в финансовой сфере небольшие трудности ожидаются 17 – 20 сентября.

У Раков-женщин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовой деятельности полностью положительный.

В третьей декаде у Раков-мужчин для решения финансовых вопросов и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходит промежуток 28 – 30 сентября. Прогноз по работе с местными деловыми партнёрами благоприятный. В основной деятельности трудности могут возникнуть 26 – 27 сентября.

У Раков-женщин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами и сфере финансов одинаковый: в промежуток 22 – 23 сентября ожидаются затруднения, а в остальные дни всё хорошо.

Лев

У Львов-мужчин гороскоп на сентябрь в целом положительный, но во второй половине месяца картину подпортят напряжённые аспекты Меркурия с Венерой и Марсом и Юпитера с Солнцем. Они проявят своё негативное влияние в основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами в промежутки 17 – 23 и 29 – 30 сентября. В обоих случаях Львам нужно будет отказаться от инициативы, предоставив её коллегам, а в конце месяца желательно ещё и дистанцироваться от всех и свести свою деятельность к минимуму. А наиболее благоприятный период для эффективной самостоятельной деятельности, а также проявления лидерских качеств – первая декада. В этот период Юпитер и Уран будут оказывать Львам всяческую поддержку, благодаря чему они сумеют осуществить свои идеи и продвинуться в работе. Также это подходящий момент для обращения по деловым вопросам к руководству, вышестоящим инстанциям, официальным органам. Финансовая деятельность тоже характеризуется как преимущественно успешная, но первая декада окажется наименее удачной в месяце. А самый лучший период для работы – промежуток 15 – 26 сентября. В это время к Юпитеру добавится благотворное влияние Плутона, который создаст условия для финансового успеха, а также для положительных перемен в работе в целом. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни до 24 сентября положительный, а далее негативный. Материальное положение благополучное, особенно в промежуток 15 – 26 сентября.

У Львов-женщин в первой половине месяца сохранится влияние напряжённых аспектов Нептуна с Венерой и Марсом. Это влияние по-прежнему будет отражаться на финансовой сфере, из-за чего Львам следует избегать ответственных решений и риска вплоть до прекращения действия аспектов 15 сентября. Начиная с этой даты, прогноз становится позитивным, и далее до конца месяца никаких проблем не ожидается. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей благоприятный на весь сентябрь, за исключением промежутка 22 – 23 сентября (выходные). Напряжённый аспект Венеры с Меркурием в эти дни не располагает к деловому общению и принятию ответственных решений. Также в эти дни возможно получение неприятного сообщения или искажённой информации, на которую, поэтому, сразу реагировать не следует. В понедельник, 24 сентября, ситуация тоже может выглядеть неблагоприятной, в этом случае решение возникшей проблемы рекомендуется отложить до следующего дня. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами тоже положительный, за исключением указанного промежутка 22 – 23 сентября. Соответственно, рекомендации по этим направлением деятельности такие же. Гороскоп даёт положительную оценку как коллективной, так и одиночной работе Львов, но для самостоятельных действий не подходит тот же промежуток 22 – 23 сентября, а наилучшее время для этой работы – с начала месяца и до 20 сентября. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение до 15 сентября неудовлетворительное, а далее – благополучное.

В первой декаде сентября у Львов-мужчин полностью положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. В финансовой деятельности небольшие затруднения возможны 4 – 5 сентября.

У Львов-женщин прогноз по финансам полностью негативный, а основная профессиональная деятельность и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами характеризуются как успешные.

Во второй декаде у Львов-мужчин финансовая деятельность оценивается положительно. Выполнение основной работы и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами до 16 сентября будет успешным, а далее, по гороскопу, Львы столкнутся с трудностями.

У Львов-женщин сохраняется положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по финансам до 15 сентября отрицательный, а далее – благоприятный.

В третьей декаде у Львов-мужчин для основной работы с взаимодействия с местными далёкими деловыми партнёрами подходит только промежуток 24 – 28 сентября: начало и конец декады оцениваются как неудачные. Прогноз по финансовой деятельности благоприятный.

У Львов-женщин 22 – 23 сентября – неблагоприятные дни для основной работы и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по решению финансовых вопросов положительный.

Дева

В сентябре в первой декаде на Дев-мужчин будет воздействовать напряжённый аспект Сатурна с Марсом, который повлияет на финансы, затем, во второй декаде, Девы снова почувствуют его негативное влияние – но уже в общении с далёкими деловыми партнёрами, а в третьей декаде сотрудничество с местными партнёрами ухудшится под воздействием напряжённого аспекта Сатурна с Ураном. Тем не менее, в целом гороскоп на сентябрь выглядит неплохо. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей положительный, за исключением промежутка 22 – 23 сентября (выходные). В эти дни Девам не рекомендуется принимать важное решение, а также вступать в споры. Любые возникшие задачи лучше отложить. Всю важную работе лучше выполнить в первые две декады, когда астрологический фон наиболее благоприятный, но следует избегать перенапряжения. Для сотрудничества с местными партнёрами тоже подходят первые две декады, а в последнюю декаду работу лучше прекратить или свести к минимуму. Не рекомендуется начинать новый, особенно, крупный, проект, желательно ограничиться текущей деятельностью. Для взаимодействия с далёкими партнёрами непригодна середина месяца, промежуток 10 – 19 сентября. На этот же период не рекомендуется коллективная работа, желательно переключиться на другую деятельность, и занимать ей самостоятельно. Прогноз по финансовой деятельности на первые дни, 1 – 5 сентября, неблагоприятный, но затем до конца месяца устойчиво положительный. При этом наилучшее время для решения финансовых вопросов – с 6 по 20 сентября. Ситуация в доме, отношения с близкими до 25 сентября благополучные, а в остаток месяца напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный, за исключением промежутка 22 – 24 сентября. Материальное положение тоже преимущественно благополучное: осложнения ожидаются 22 – 24 и 29 – 30 сентября.

У Дев-женщин в астрологическом фоне преобладают гармоничные аспекты Солнца, Меркурия, Плутона и Юпитера. Из негативных наиболее заметным окажется аспект Юпитера с Венерой, который будет действовать в третьей декаде, и повлияет на сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. За исключением этого обстоятельства, гороскоп на сентябрь можно считать исключительно благоприятным. Особенно хороший прогноз гороскоп даёт для сотрудничества с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности – в первой половине месяца. В это время влияние положительных аспектов будет максимальным, вследствие чего, рекомендуется всю важную работу выполнить именно в этот период. С 15 сентября прогноз нескольку ухудшается, но всё равно остаётся позитивным, поэтому в течение всего месяца Девы, судя по гороскопу, не будут сталкиваться ни с какими проблемами. Взаимодействие с далёкими партнёрами, как сказано, нежелательно в третьей декаде, а в предшествующие периоды можно порекомендовать не начинать новый проект и ограничиться текущей деятельностью. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей полностью положительный на весь месяц. Подходящее время для проявления своих деловых и лидерских качеств в коллективной работе, а также для самостоятельной деятельности. Хороший период для расширения своей деятельности и повышения квалификации. Кроме того, гороскоп даёт положительный прогноз для продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, но на конец месяца, промежуток 27 – 30 сентября, прогноз негативный. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный на весь месяц. Материальное положение в первые две декады благополучное, а с 20 числа – неудовлетворительное.

В первой декаде сентября у Дев-мужчин, по гороскопу, полностью положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для финансовой деятельности до 6 сентября прогноз отрицательный, а начиная с этой даты – положительный. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами оценивается положительно, за исключением промежутков 4 – 5 и 10 сентября.

У Дев-женщин выполнения основных профессиональных обязанностей, сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовая деятельность оцениваются полностью положительно.

Во второй декаде у Дев-мужчин гороскоп даёт благоприятный прогноз для основной работы, сотрудничества с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами оценивается отрицательно.

У Дев-женщин для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходит 20 сентября. Прогноз по основной работе, взаимодействию с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности положительный.

В третьей декаде у Дев-мужчин остаётся положительным прогноз по финансам, а также становится благоприятным прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе трудности ожидаются 22 – 23 сентября. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами преимущественно негативный.

У Дев-женщин отрицательно характеризуется сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами, а взаимодействие с местными партнёрами, основная работа и финансовая деятельность оцениваются как успешные.

Весы

У Весов-мужчин в гороскопе на сентябрь преобладает влияние гармоничных аспектов планет, а негативные аспекты проявятся только в начале месяца и, кратковременно, в третьей декаде. Марс с Юпитером и Нептун с Ураном и Венерой будут подталкивать Весы к большей самостоятельности и индивидуальной активности, хотя и коллективная деятельность, судя по гороскопу, будет успешной. Наибольших результатов Весы достигнут в третьей декаде, с помощью Юпитера и Плутона, но Весы должны следить за тем, чтобы не подорвать своё здоровье перенапряжением сил. В начале месяца на Весы будет влиять напряжённый аспект Марса с Меркурием, в основной работе и финансовой сфере он проявится в промежутке 1 – 4 сентября, а при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами 1 – 5 сентября. В эти дни не рекомендуется вести важные переговоры и принимать ответственные решения. Также это неподходящий момент для обращения к руководству, в вышестоящие инстанции и официальные органы. Второй неблагоприятный момент возникнет 22 – 24 сентября (выходные и понедельник), и тоже в это время нежелательны контакты с партнёрами, коллегами и руководством. Весы могут переоценить свои возможности влиять на происходящее и принять неправильное решение. В остальные дни работа будет идти успешно. Также положительно гороскоп оценивает взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и финансовую деятельность. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный, за исключением 1 сентября. Материальное положение благополучное, кроме промежутка 22 – 24 сентября.

У Весов-женщин астрологическая ситуация в сентябре в целом благоприятная для работы, но некоторые проблемы ожидаются в первой и третьей декадах при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами. Под влиянием Венеры сложатся неподходящие условия для делового общения в промежутке 2 – 7 сентября, а в третьей декаде, с 21 числа, сложности в этом направлении деятельности будет создавать Юпитер. Количество работы в это время может оказаться чрезмерным, и Весы могут надорваться. Также в конце месяца могут возникнуть непреодолимые внешние препятствия, поэтому Весам следует быть осторожными, сохранять здравый смысл, не вовлекаться в рискованные авантюры. Прогноз по выполнению основной работы благоприятен на весь месяц за исключением 22 сентября (суббота). В выходные лучше не заниматься рабочими вопросами. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами тоже на весь месяц прогнозируется успешным, кроме промежутка 22 – 24 сентября. Эти дни не подходят для ведения переговоров, заключения сделок, принятия важных решений. Также не рекомендуются деловые визиты. Прогноз по финансовой деятельности положительный на весь месяц, наиболее благоприятные условия возникнут в первой декаде. В течение сентября рекомендуется коллективная работа, для одиночной, самостоятельной деятельности подходит вторая декада. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутка 22 – 23 сентября. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный с 8 сентября и на всю вторую декаду. Материальное положение благополучное, но некоторые проблемы ожидаются 22 – 24 сентября.

В первой декаде сентября у Весов-мужчин полностью положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Для взаимодействия с местными партнёрами не подходит промежуток 1 – 5 сентября. В основной работе и финансах затруднения возникнут 1 – 4 сентября.

У Весов-женщин прогноз по основной работе, сотрудничеству местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности полностью благоприятный. Для взаимодействия с далёкими партнёрами не подходит промежуток 2 – 8 сентября.

Во второй декаде у Весов-мужчин основная работа, сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также финансовая деятельность характеризуются положительно. Мелкие кратковременные трудности могут возникнуть 17 и 18 сентября.

У Весов-женщин прогноз по основной работе, сотрудничеству местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности остаётся полностью благоприятным.

В третьей декаде у Весов-мужчин полностью положительно характеризуется финансовая деятельность и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе и при взаимодействии с местными партнёрами проблемы ожидаются 22 – 24 сентября. На остальное время прогноз положительный.

У Весов-женщин гороскоп даёт полностью благоприятный прогноз по финансам, и полностью негативный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Для основной работы неблагоприятно 22 сентября, а при взаимодействии с местными партнёрами трудности возможны 22 – 24 сентября.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин в астрологическом фоне на сентябрь преобладают напряжённые аспекты Марса с Меркурием и Венерой и Юпитера с Луной и Марсом, поэтому гороскоп преимущественно неблагоприятный. В то же время прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами положительный на весь месяц. Особенно в первой декаде Скорпионы могут значительно продвинуться в делах. Этому будет способствовать соединение Юпитера с Солнцем, которое сформирует благоприятные условия для расширения сферы деловых интересов, ведения переговоров, заключения сделок, открытия новых предприятий, начала нового проекта. Положительно оцениваются перспективы командировок, дальних поездок. Для основной работы обстоятельства сложатся неблагоприятно. Скорпионы будут неправильно оценивать обстановку и прилагать усилия в неверном направлении. По этой причине возможны конфликты с коллегами и руководством. Рекомендуется занимать только текущей второстепенной работой, избегая серьёзной ответственности. Подходящими для работы будут периоды: 8 – 9, 15 – 20, 25 – 30 сентября. Во второй половине месяца лучше вообще сосредоточиться на одиночной самостоятельной деятельности. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами характеризуется так же: в основном ожидаются сложности. Наиболее благоприятный момент для работы – промежуток 14 – 20 сентября. Прогноз по финансовой деятельности негативный на весь месяц. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, преимущественно напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни в первые две декады благоприятный, а далее негативный. Материальное положение в первые две декады благополучное, а затем неудовлетворительное.

У Скорпионов-женщин астрологическая ситуация в сентябре лучше, чем у мужчин, хотя напряжённые аспекты тоже проявят себя в начале и конце месяца. Тем не менее, прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей положительный на весь сентябрь с плавным улучшением в течение месяца. Этот ход событий обеспечит гармоничный аспект Сатурна с Луной, которые создаст условия для стабилизации положения, укрепления профессионального статуса, успешного сотрудничества с коллегами. Правда, в первой декаде месяца Скорпионам лучше полагаться на себя и действовать в одиночку, поскольку в этот период в отношениях могут возникнуть некие трения. Ситуация исправится во второй декаде. Также благоприятен прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Здесь некоторые затруднения могут возникнуть только в промежуток 22 – 24 сентября (выходные и понедельник). Под негативным влиянием Марса с Венерой не рекомендуется в это время решать спорные вопросы, принимать важные решения, а также обращаться в официальные органы, к руководству и в вышестоящие инстанции. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами не подходит первая декада месяца, но на остальные две декады прогноз полностью положительный. Для решения финансовых вопросов подходит промежуток в середине месяца, 10 – 24 сентября, а до и после него ожидаются трудности. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 22 – 24 сентября. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, за исключением конца месяца, 27 – 30 сентября. Материальное положение в основном благополучное, некоторые проблемы могут возникнуть 1 – 4 и 20 – 24 сентября.

В первой декаде сентября у Скорпионов-мужчин благоприятен прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Основная работа, взаимодействие с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность характеризуются негативно.

У Скорпионов-женщин положительно оцениваются выполнение основных профессиональных обязанностей и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Прогноз по финансам и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

Во второй декаде у Скорпионов-мужчин остаётся благоприятным прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Основная работа и взаимодействие с местными деловыми партнёрами до 15 сентября оцениваются негативно, а далее положительно. Прогноз по финансам отрицательный.

У Скорпионов-женщин вторая декада практически полностью успешная: прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовой деятельности положительный.

В третьей декаде у Скорпионов-мужчин по-прежнему положительно оценивается сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе, взаимодействию с местными деловыми партнёрами и финансам преимущественно отрицательный. У Скорпионов-женщин гороскоп даёт негативный прогноз по финансовой деятельности. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами сложности ожидаются 22 – 24 сентября, а в основной работе – 22 сентября. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами положительный.

Стрелец

В сентябре в астрологическом фоне у Стрельцов-мужчин преобладают гармоничные аспекты, поэтому гороскоп остаётся благоприятным. Гармоничный аспект Сатурна с Луной создаст подходящие условия для стабилизации профессионального положения и решения административных и хозяйственных вопросов. Прогноз по основной работе почти полностью положительный. Исключением является промежуток 17 – 18 сентября, когда из-за негативного Меркурия возникнут трудности в контактах – это неподходящий момент для ведения переговоров, а также 22 – 23 сентября (выходные), когда заниматься профессиональными вопросами не следует. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами тоже характеризуется как успешное, и тоже в выходные 22 – 23 сентября делами лучше не заниматься, в том числе не рекомендуется обращаться в официальные органы и вышестоящие инстанции. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами положительный на весь сентябрь, с плавным улучшением в течение месяца. Гармоничный Уран будет способствовать обновлению отношений и созданию новых предприятий, началу новых проектов. Возможны неожиданные позитивные изменения. Положительно оцениваются перспективы командировки, дальней поездки. Прогноз по финансовой деятельности также полностью благоприятный, особенно для первой половины месяца. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений для первой декады неустойчивый, а далее благоприятный. Материальное положение благополучное, за исключением 22 сентября.

У Стрельцов-женщин гороскоп на сентябрь тоже благоприятный. В астрологическом фоне преобладают гармоничные аспекты, но почти все они краткодействующие, из-за чего вся работы в сентябре будет выглядеть как серия удачных операций, решений – это относится, прежде всего, к основной работе и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Взаимодействие с местными партнёрами выглядит более устойчивым и последовательным – и тоже успешным. Единственный неблагоприятный момент – промежуток 22 – 24 сентября, когда Стрельцам следует воздержаться от принятия решений. Лучше перенести работу на последующие дни. Прогноз по финансовой деятельности полностью положительный. При этом в середине сентября, с 8 по 20 число, возможно существенное продвижение в делах и в карьере. Возможны благоприятные изменения вследствие влияния внешних факторов, необычный поворот событий. Однако Стрельцы в это время должны контролировать свои действия, иначе они рискуют перенапрячься и подорвать своё здоровье. Гороскоп положительно оценивает как коллективную работу, так и одиночную деятельность Стрельцов в этом месяце, но ещё раз предупреждает, что 22 числа заниматься рабочими вопросами не следует. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением конца месяца, промежутка 26 – 30 сентября. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются положительно, но 18 – 20 сентября – неудачный период. Материальное положение благополучное, за исключением промежутка 22 – 24 сентября.

В первой декаде сентября прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовая деятельность оцениваются положительно. Лучше всего дела будут идти в сфере финансов.

У Стрельцов-женщин тоже прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансам благоприятный.

Во второй декаде у Стрельцов-мужчин в основной работе 17 – 18 сентября возможны небольшие помехи. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности остаётся благоприятным.

У Стрельцов-женщин всё по-прежнему: основная работа, сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовая деятельность будут идти успешно.

В третьей декаде у Стрельцов-мужчин при сотрудничестве местными деловыми партнёрами небольшие сложности могут возникнуть 22 сентября. В основной работе затруднения ожидаются 22 – 24 сентября. Прогноз по решению финансовых вопросов и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами благоприятный.

У Стрельцов-женщин остаётся положительным прогноз по финансам и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе сложности могут возникнуть 22 сентября, а при взаимодействии с местными деловыми партнёрами трудности ожидаются 22 – 24 сентября.

Козерог

Гороскоп на сентябрь у Козерогов-мужчин остаётся благоприятным. В астрологическом фоне всё так же преобладают гармоничные аспекты, которые обеспечивают положительный фон для работы. Некоторые сложности возникнут во второй половине месяца, 17 – 19 и 22 – 24 сентября. В первом случае на Козерогов повлияет напряжённый аспект Меркурия с Солнцем, который затруднит и исказит восприятие реальности, из-за чего Козероги могут принять неправильное решение. Во втором случае, под воздействием Марса и Венеры, они рискуют попасть в конфликтную ситуацию. Эти проблемы, как ожидаются, возникнут в основной профессиональной деятельности и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами. Периоды не подходят для работы, принятия ответственных решений, а также для обращения в официальные органы, вышестоящие инстанции, к руководству. На остальные дни прогноз по указанным направлениям деятельности положительный. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами, по гороскопу, будет успешным. Здесь только 30 сентября (воскресенье), из-за Венеры с Юпитером, Козероги могут столкнуться с неприятностями при решении профессиональных вопросов. Не рекомендуется в этот момент подписывать деловые бумаги и давать твёрдые обещания. Прогноз по финансовой деятельности тоже положительный, за исключением 30 сентября. Необходима осторожность в расходах. Промежуток 12 – 23 сентября наиболее благоприятен для работы с финансами. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный. Материальное положение до 16 сентября благополучное, а далее, до 29 числа, неудовлетворительное.

У Козерогов-женщин гороскоп на сентябрь почти полностью благоприятный. Только 22 – 24 сентября не следует заниматься сложной интеллектуальной работой, вести переговоры, принимать ответственные решения, так как в этот момент Козероги будут находиться под негативным влиянием Меркурия и их интеллектуальные возможности окажутся ослаблены. Это относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, и, кроме того, гороскоп предупреждает, что в это время нежелательно заниматься одиночной работой, проявлять инициативу, предпринимать самостоятельные шаги. На весь остальной месяц прогноз по работе с партнёрами полностью положительный. Для основной профессиональной деятельности наиболее благоприятный период – промежуток 13 – 24 сентября. В это время гармоничный аспект Юпитера с Плутоном создаст условия для успешного проведения преобразований в работе, расширения сферы деловых интересов, значительного продвижения в делах. Так же и в финансовой деятельности в этот промежуток ожидаются существенные успехи, возможно получение крупных сумм. В то же время гороскоп предупреждает, что 29 – 30 сентября финансами заниматься не следует: из-за негативного влияния Венеры результат окажется не тем, который ожидается. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами будет идти успешно, за исключением промежутка 5 – 7 сентября, когда Сатурн создаст препятствия для достижения цели. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный, за исключением промежутков 1 – 3 и 22 – 24 сентября. Материальное положение благополучное, кроме периода 22 – 24 сентября.

В первой декаде сентября у Козерогов-мужчин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовой деятельности положительный. Для большей эффективности рекомендуется одиночная, самостоятельная деятельность.

У Козерогов-женщин полностью положительный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансам. При взаимодействии с далёкими партнёрами возможны трудности в промежуток 5 – 7 сентября.

Во второй декаде у Козерогов-мужчин положительно оцениваются сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами до 17 сентября благоприятный, а далее негативный.

У Козерогов-женщин в этой декаде полностью положительный прогноз по основной работе, взаимодействию с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовой деятельности.

В третью декаду у Козерогов-мужчин трудности ожидаются в промежуток 22 – 24 сентября в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности положительный, за исключением 30 сентября.

У Козерогов-женщин положительно оцениваются основная работа и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. При работе с местными партнёрами затруднения возможны 22 – 24 сентября, а для решения финансовых вопросов не подходят 29 – 30 сентября.

Водолей

У Водолеев-мужчин гороскоп на сентябрь в основном неблагоприятный. В астрологическом фоне по-прежнему сохраняет своё влияние напряжённый аспект Сатурна с Юпитером, который всячески препятствует успеху в профессиональной деятельности и расширению сферы деловых интересов. Период не подходит для серьёзной работы, заключения крупных контрактов, проведения значительных преобразований, открытия новых предприятий, начала новых проектов. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей на весь месяц отрицательный. Рекомендуется свести работу к минимуму. Так же оценивается сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Нежелательны командировки, дальние поездки. Неподходящее время для инвестиций. Кроме того, гороскоп резко отрицательно оценивает одиночную, самостоятельную деятельность Водолеев и перспективы продвижения в карьере. Наоборот, в этом направлении ожидаются трудности и неприятности. Желательно работать в коллективе, исключив личную инициативу и избегая ответственности. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами более благоприятный: здесь только в третьей декаде ожидаются помехи в работе из-за негативного влияния аспекта Венеры с Солнцем. Практически вся эта декада для работы непригодна. Но до этого периода Водолеи могут работать с партнёрами вполне успешно. Прогноз по финансовой деятельности благоприятный на первую половину месяца, до 18 сентября, и отрицательный на остальные дни. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 21 – 24 и 29 – 30 сентября. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений до 21 сентября оцениваются положительно, а далее – негативно. Материальное положение тоже в первые две декады благополучное, а в третью в основном неудовлетворительное.

У Водолеев-женщин ситуация в сентябре лучше, чем у мужчин. Сложности возникнут в основной работе в промежуток 6 – 16 сентября из-за соединения Марса с Меркурием, в результате чего у Водолеев повысится агрессивность и увеличится риск принятия поспешных решений. От Водолеев потребуются дополнительные усилия для избегания конфликтов с коллегами и контроля над своей умственной деятельностью. Переключения внимания на другие сферы деятельности в это время, наоборот, может значительно повысить эффективность их работы. Такой же прогноз гороскоп даёт в отношении сотрудничества с местными деловыми партнёрами, но кроме того, в прогнозе отмечается промежуток 22 – 24 сентября как неблагоприятный для работы, принятия решений. Полностью положительно оценивается сотрудничество Водолеев с далёкими деловыми партнёрами. Особенно благоприятный период начнётся с 10 числа и продолжится до 27 сентября. Гармоничные аспекты Юпитера с Венерой и Ураном создадут подходящие условия для расширения сферы деловых интересов и открытия новых перспектив. Положительно оцениваются командировки, дальние поездки. Возможен неожиданный благоприятный поворот событий. Прогноз по финансовой деятельности тоже полностью положительный. Наиболее эффективной, по гороскопу, будет первая декада. Возможно получение крупных сумм, значительное продвижение в делах. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются положительно. Материальное положение в промежуток 6 – 18 сентября и 22 сентября неудовлетворительное, а в остальные дни благополучное.

В первой декаде сентября у Водолеев-мужчин положительно характеризуются сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность. Прогноз по выполнению основной работы и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

У Водолеев-женщин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный до 6 сентября и отрицательный на остальное время. Финансовая деятельность и работа с далёкими деловыми партнёрами оцениваются как успешные.

Во второй декаде у Водолеев-мужчин остаётся негативным прогноз по основной работе и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами оценивается положительно. Прогноз по финансовой деятельности до 18 сентября благоприятный, а далее отрицательный.

У Водолеев-женщин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами до 17 сентября негативный, а на остальные дни положительный. Финансовая деятельность и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами оцениваются как успешные.

В третьей декаде у Водолеев-мужчин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также финансовая деятельность характеризуются негативно.

У Водолеев-женщин гороскоп даёт полностью положительный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей, сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансам. При взаимодействии с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 22 – 24 сентября.

Рыбы

В сентябре гороскоп у Рыб-мужчин остаётся преимущественно неблагоприятным. Астрологический фон по-прежнему формируется напряжёнными аспектами Сатурна с Луной, Венерой и Ураном, которые негативно отразятся на основной работе, сотрудничестве с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности Рыб. Прогноз по основной профессиональной деятельности полностью отрицательный, поэтому рекомендуется свести работу к минимуму, не осуществлять никаких преобразований и избегать риска, ответственности и конфликтов с коллегами. Возможны неожиданные неприятные происшествия, нежелательный ход событий, ошибки в работе. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами тоже оценивается полностью негативно. Период не подходит для деловых визитов, а также обращения в официальные органы, вышестоящие инстанции, юридические организации. В работе с партнёрами ожидаются значительные трудности. Для решения финансовых вопросов подходит только промежуток 17 – 22 сентября, но в это время от Рыб потребуются дополнительные силы для того, чтобы достичь успеха. Возможно, Рыбам придётся вступить в конфликт – в этом случае удача будет на их стороне. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами благоприятен до 27 сентября, особенно успешной будет работа в промежуток 16 – 26 сентября. Судя по всему, в сентябре Рыбам следует сосредоточиться именно на этом направлении деятельности. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений отрицательный. Материальное положение неудовлетворительное, за исключением промежутка 17 – 21 сентября.

У Рыб-женщин в гороскопе на сентябрь заметное влияние демонстрируют напряжённые аспекты Нептуна с Марсом и Сатурна с Ураном. По этой причине прогноз в значительной степени неблагоприятен. Лучше всего в этом месяце будет идти работа с местными деловыми партнёрами. Неподходящими для работы здесь будут только промежутки 3 – 4 и 22 – 24 сентября. В обоих случаях нежелательно предпринимать какие-либо важные действия, а также не следует обращаться в официальные органы и вышестоящие инстанции. На остальные дни прогноз положительный. Для выполнения основной работы подходит только период 16 – 26 сентября. В это время на Рыб будет влиять аспект Юпитера с Плутоном, который прибавит им энергии и, возможно, создаст благоприятные обстоятельства, что поможет им достичь успеха. В остальные дни месяца рекомендуется свести деловую активность к минимуму. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами более-менее подходит первая декада сентября – для остальных двух прогноз негативный. В первую декаду, под влиянием Солнца, могут возникнуть несколько удачных моментов, когда Рыбы сумеют достичь успеха, но это будут разовые операции и значительных результатов ожидать не стоит. Прогноз по финансовой деятельности тоже большей частью неудовлетворительный. Отдельные операции Рыбы могут успешно осуществить в промежутки 16 – 21 и 23 – 26 сентября. Ситуация в доме, отношения с близкими, кроме 3 – 4 сентября, благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный, за исключением промежутков 3 – 4, 11 – 12, 27 – 29 сентября. Материальное положение тоже благополучное, кроме 22 – 24 и 27 – 28 сентября.

В первой декаде сентября у Рыб-мужчин полностью положительный прогноз для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. Выполнение основных профессиональных обязанностей, взаимодействие с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность оцениваются негативно.

У Рыб-женщин прогноз по основной работе и сфере финансов отрицательный. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 3 – 4 сентября. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами преимущественно благоприятный.

Во второй декаде у Рыб-мужчин положительно оценивается сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по финансам до 17 сентября отрицательный, а на остальные дни благоприятный. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами негативный.

У Рыб-женщин положительно характеризуется сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Для выполнения основной работы и решения финансовых вопросов подходит только промежуток 16 – 20 сентября. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами негативный.

В третьей декаде у Рыб-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами остаётся отрицательным. Для решения финансовых вопросов подходит только промежуток 21 – 22 сентября, а для работы с далёкими деловыми партнёрами – промежуток 21 – 26 сентября.

У Рыб-женщин в основной работе трудности ожидаются 27 – 30 сентября. Для решения финансовых вопросов подходит только промежуток 23 – 26 сентября. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами негативный.

Москва, Денис Вербицкий

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