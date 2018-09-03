В Челябинске нашли воду для пруда «Девичьи слезы»

Рабочие добрались до подземного источника, с помощью которого планируют поднять уровень воды в пруду «Девичьи слезы».

Напомним, обеспокоенные горожане нынешним летом заметили, что расположенный в Ленинском районе Челябинска пруд «Девичьи слезы» резко начал мелеть: в июне уровень воды в нем упал на полметра по сравнению с предыдущим годом.

Возможно, на состояние водоема повлияло строительство многоэтажных домов, развернувшееся поблизости. Эксперты не исключают, что в результате была повреждена система водообмена. В итоге небольшие болотца, за счет которых существовал пруд начали высыхать, а вместе с ними – и пруд. В результате водоем стал мелеть, вода в нем позеленела, он стал затягиваться ряской.

Администрация района приняла решение о необходимости бурить скважину, за счет которой будет поднят уровень воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работы начались на прошлой неделе. На сегодня рабочие прошли отметку в 60 метров и вышли к подземному источнику. Об этом сообщил глава администрации Ленинского района Александр Орел.

«До воды дошли, – рассказал чиновник. – Сейчас проводим необходимые расчеты, чтобы выяснить, хватит ли ее объема для поддержания уровня воды в пруду «Девичьи слезы».

Челябинск, Виктор Елисеев

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