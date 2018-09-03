Хозяин тюбинговой трассы, где разбилась школьница, отделался условным сроком

В Челябинской области предпринимателя признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в Красноармейском районном суде окончено рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Напомним, 8 января нынешнего года на десятилетняя школьница, катаясь на тюбинге, столкнулась с другими развлекавшимися. Девочка была без защитного шлема. В результате столкновения она получила серьезную травмы: медики диагностировали перелом основания черепа и кровоподтеки затылочной области, вред здоровью ребенка оценили как тяжкий.

В ходе расследования выяснилось, что местный предприниматель еще в 2007 году оборудовал на горном склоне трассу для катания на тюбингах. Однако, персонал трассы не проводил с клиентами инструктаж о правилах безопасности при скатывании со склона, а также не выдавал детям до 14 лет защитное оборудование, в том числе шлемы.

В результате Красноармейский районный суд признал бизнесмена виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья и приговорил к двух годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

Кроме того, судом удовлетворены исковые требования родителей школьницы о взыскании морального вреда в сумме 200 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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