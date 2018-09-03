В Челябинске хотят выделить из бюджета деньги для замены бойлеров в домах «отказников»

Челябинцы продолжают сидеть без горячей воды, несмотря на окончание опрессовок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для замены водонагревателей в домах челябинцев, отказывающихся самостоятельно финансировать ремонтные работы, может понадобиться помощь из бюджета города. Об этом заявил глава Металлургического района Челябинска Сергей Кочетков.

По словам чиновника, жители пяти многоквартирных домов района продолжают оставаться без горячей воды из-за вышедших из строя бойлеров. При этом заменить их пока можно лишь при проведении капитального ремонта, финансируемом собственниками помещений. Однако в этих пяти зданиях собрания собственников так и не приняли решения о замене бойлеров. При этом горожане категорически отказываются выделять дополнительные средств. Скорее всего, просто потому, что этих денег у них нет.

Всего в Челябинске из-за вышедших из строя бойлеров остаются без горячей воды 30 домов. Больше всего таких оказалось в Советском районе – 14. Необходима замена водонагревателей в 6 домах Ленинского района, и здесь ситуация с согласием собственников так весьма плохая, признался глава района Александр Орел. Так же без горячей воды остаются 4 дома в Курчатовском районе и 1 – в Центральном.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев поручил районным чиновникам и управлению ЖКХ в течение недели окончательно проработать вопрос по замене бойлеров. Тем более, что все эти вопросы должны были быть закрыты еще до 1 сентября. «В течение недели нужно выходить на проектное решение, – подчеркнул градоначальник. – Если есть необходимость субсидирования, посмотреть его законность. В любом случае, горячая вода нужна в отопительном сезоне».

В любом случае, ситуация для городских властей патовая. Формально финансировать работы по замене водонагревателей должны сами жители: этого требует Жилищный кодекс. Но даже если мэрия сможет каким-то образом субсидировать капремонт в этом году, в следующем желающих получить помощь из бюджета наверняка вырастет. И властям будет очень сложно объяснить горожанам: почему одни челябинцы могут расчитывать на помощь из городской казны, а другие – нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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