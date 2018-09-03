В Челябинской области сотрудник банка переписывал на себя деньги клиентов

Южноуралец присвоил более 160 тысяч рублей клиентов банка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Катав-Ивановским городским прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу местного жителя, обвиняемого в мошенничестве с использованием служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину.

По версии предварительного следствия южноуралец работал финансовым консультантом кредитно-кассового офиса «Златоустовский» ПАО «Совкомбанк», фактически выполняя функции управляющего. Используя служебное положение, он совершал без ведома и согласия клиентов финансовые операции по их счетам. В итоге с их счетов в карман банковского служащего перекочевало более 160 тысяч рублей. Всего в деле имеется восемь эпизодов хищения.

В ходе расследования южноуралец вернул пострадавшим 44 тысячи рублей. Кроме того, для обеспечения требований гражданских исков городским судом наложен арест на автомобиль обвиняемого.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Катав-Ивановский городской суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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