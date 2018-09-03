В Чебаркуле пьяный сотрудник автосервиса устроил ралли на машине клиентки

В Челябинской области полиция остановила из-за пьяного водителя авто, угнанное из автосервиса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть межмуниципального отдела полиции «Чебаркульский» позвонил южноуралец, сообщивший, что движение по улице Ленина автомобиля Opel серебристого цвета вызывает у него подозрения в том, что водитель машины пьян.

Инспекторы ГИБДД остановили иномарку. При этом бывший за рулем мужчина не смог предоставить документы, подтверждающие право на управление данным транспортным средством, кроме того, медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что автомобиль он угнал из сервиса автомойки, в котором хозяйка оставила его для химчистки салона. Сотрудник автосервиса воспользовался транспортным средством, о чем собственница даже не подозревала.

В отношении 29-летнего местного жителя, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности за аналогичное деяние, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного Кодекса РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Также мужчина привлечен к административной ответственности по статье 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, предусматривающей штраф размером 30 тысяч рублей и лишение права управления автотранспортом на срок до 2 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.09.18

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