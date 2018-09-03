Под Кыштымом вспыхнул грузовой поезд

В южноуральских лесах загорелся локомотив товарняка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером минувшего воскресенья в 20 километрах от станции Рипус.

К месту ЧП прибыли пожарные экипажи из Тайгинки и Кыштыма. «Особенность тушения такого возгорания в том, что железнодорожный транспорт работает на высоком вольте, – цитирует «Кыштымский рабочий» начальника 38-й пожарной части Андрея Раскостова. – Мы смогли приступить к работе только после того, как было отключено электричество».

Для тушения возгорания пожарным пришлось использовать пену. Открытое возгорания они смогли ликвидировать до того, как огонь перебрался с локомотива на вагоны. Машинист состава не пострадал.

Возможной причиной пожара, по данным издания, могла стать неисправность электрообрудования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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