Челябинка выбросила щенка с балкона шестого этажа

В Челябинске женщина выкинула щенка с балкона за испорченные вещи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», шокирующий инцидент произошел 30 августа в одном из домов по улице Молодогвардейцев.

Женщину взбесило то, что пятимесячный щенок испортил куртку, лифчик и диван. В отместку она вышвырнула животное с балкона пятого этажа. «Собака вылетела с такой силой и кричала почти как человек. Мы думали, что после такого невозможно выжить: прямо под балконом редкие кусты, а под ними – камни, – цитирует свидетельницу происшествия Telefakt.ru. – Тут же подбежал мальчик, сын выбросившей животное женщины, упал на Айку, обнял и стал плакать. Женщина давай на него орать. Малыш взял на руки щенка и убежал из двора. Позже мы узнали, что он отнес животное в ближайшую ветеринарную клинику, но та уже была закрыта».

К счастью, на пороге клиники ребенок встретил неравнодушную челябинку. Она взяла щенка к себе переночевать, а на следующий день передала его зоозащитникам, устроившим его в ветклинику. 1 сентября собаке сделали операцию, в ходе которой в три лапы пришлось вставить спицы.

На неуравновешенную челябинку пожаловались в полицию. Сейчас стражи порядка проводят проверку по факту жестокого обращения с животными.

Челябинск, Виктор Елисеев

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