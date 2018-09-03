В Челябинской области при взрыве газового баллона пострадали дети

Трое детей госпитализированы после взрыва газового баллона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, информация об этом происшествии поступила на пульт единой дежурно-диспетчерской службы Карталинского муниципального района сегодня в 15:05.

В частном жилом доме поселка Южный Степной взорвался баллон с газом. Горения за хлопком не последовало.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали трое детей (5, 9 и 15 лет). Они госпитализированы в Карталинскую городскую больницу.

На место прибыла оперативная группа 9 отряда Федеральной противопожарной службы.

«По оперативной информации установлено, что в результате детской шалости с газовым баллоном произошел хлопок газо-воздушной смеси на веранде, без последующего горения. Разгерметизации газового баллона не было. В жилом доме разрушена деревянная веранда размерами 2 на7 метров», – сообщили в ведомстве. В пресс-службе ГУ МЧС настаивают, что взрыва баллона не было.

Обстоятельства произошедшего выясняют следственные органы. На месте работает глава сельского поселения Южный Степной и силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве 12 человек и 5 единиц техники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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