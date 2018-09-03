Магнитогорца, обвиненного в соцсетях в изнасиловании пятилетней падчерицы, задержали

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении отчима, подозреваемого в изнасиловании пятилетней девочки.

Как сообщал ранее РИА «Новый День», с заявлением о возможном насилии на прошедшей неделе выступил отец девочки в одной из закрытых групп социальных сетей.

Там же чуть позднее были опубликованы скриншоты весьма откровенной переписки, в которой якобы его бывшая жена и ее новый супруг «фантазируют» об интимных отношениях новоявленного мужа с пятилетней падчерицей. При этом мать ребенка совсем не возражает против таких нетрадиционных отношений своего избранника и маленькой девочки.

Впрочем, отчим девочки поспешил опровергнуть обвинения, заявив в свою очередь, что экс-супруг сам не дает проходу женщине с дочерью, хотя даже не удосуживается платить алименты на содержание собственного ребенка, а обвинение – лишь еще одна возможность досадить их семье.

В итоге мнения в обсуждении разделились. Нашлись среди магнитогорцев люди, подтверждающие сексуальное насилие над ребенком. Правда, из числа знакомых экс-супруга. Но и нынешние знакомые матери девочки охарактеризовали саму жительницу Магнитогорска как весьма странную женщину, явно зависящую от нового мужа, а у ее дочери заметили серьезные психологические проблемы.

Следственный отдел СКР по Магнитогорску начал доследственную проверку по поводу этой истории. Сегодня в следственном управлении СКР по Челябинской области сообщили о том, что по материалам проверки возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Отчима поместили в СИЗО. Мать девочки отправили в психиатрическую клинику.

Челябинск, Виктор Елисеев

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