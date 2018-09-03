В Челябинске еще один застройщик попал под «уголовку» из-за обмана дольщиков

В отношении челябинской строительной компании возбуждено уголовное дело из-за обмана дольщиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Челябинска провело проверку использования денежных средств 77-х граждан – участников долевого строительства при строительстве ООО «Возрождение» двух многоквартирных жилых домов на пересечении улиц Дзержинского и Копейская.

«В ходе проверки выявлены признаки нецелевого расходования денежных средств, привлеченных для строительства многоквартирных домов. Прокуратурой района в порядке статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации вынесено постановление о направлении материалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства», – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

На основании материалов проверки в отделе полиции «Ленинский» городского УМВД возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий, совершенных в отношении участников долевого строительства руководством ООО «Возрождение».

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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