На Южном Урале задержали наркокурьеров с десятками кило «синтетики»

Челябинские контрразведчики пресекли канал незаконного сбыта наркотиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, сотрудники силового ведомства задержали троих наркокурьеров, у которых изъято около 30,5 килограммов синтетических наркотических средств. Это стало результатом совместной операции контрразведчиков Челябинской и Свердловской областей.

Часть наркотиков перевозчики скрыли в оборудованном тайнике автомобиля с целью дальнейшего сбыта на территории субъектов Российской Федерации в многочисленных «закладках», часть – уже находились в тайниках.

Следственным отделом УФСБ России по Челябинской области возбуждено уголовное дело. Подозреваемые в совершении преступления арестованы судом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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