«Словно из окна выпал»: маршрутка сбила школьника на «зебре»

В Магнитогорске на пешеходном переходе сбили школьника. ОБ этом очевидцы сообщили в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло на улице 9 Января.

«На пешеходном переходе пацана с портфелем и сумкой в руке сбила маршрутка, такое ощущение было, что он из окна выпал, лет 11 школьнику, не очень большая скорость была примерно – 40-50 км, сразу вызвали скорую, пацан без сознания лежал», – рассказывает один свидетелей происшествия. Другие добавляют, что было много крови и настаивают: тормозной след большой, значит, скорость была высокой.

Третьи возмущаются манерой вождения магнитогорских водителей вообще и маршруточников в частности: «Водители из других городов над нашими просто офигевают. У нас ездят вообще никак. И что такое ПДД, наши водители не в курсе», возмущаются горожане и обращаются к главе города: «Бердников Сергей Николаевич, не знаю по какой причине такой бардак в городе с маршрутными такси, лоббирует их кто-то или просто руки у вас еще не дошли, но очень прошу обратите свое внимание на этот вид транспорта. Наведите порядок. Лично мое мнение: вернуть общественный транспорт в виде трамваев и автобусов, а маршрутные такси сократить по максимуму. Ну, ведь бардак, начиная от водителей и заканчивая качеством транспорта. Ну, а переходы рядом со школами необходимо оборудовать с двух сторон лежачими полицейскими».

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 04.09.18

В Уральском полпредстве грядут новые кадровые перестановки. / На Южном Урале задержали наркокурьеров с десятками кило «синтетики». / В Челябинске возросла угроза смога. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»