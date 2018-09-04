Лето еще постоит: неделя будет теплой

Лето не торопится покидать Южный Урал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до конца недели в Челябинской области продержится теплая погода: днем столбик термометра будет преодолевать 20-градусную отметку, дожди возможны, но небольшие. Самым теплым днем обещает стать суббота.

С воскресенья, 9 сентября, ожидается понижение температуры: например, в Челябинске к понедельнику может похолодать до +14.

К концу второй декады сентября возможно более серьезное похолодание – днем до +6. А с 23 сентября синоптики обещают южноуральцам бабье лето.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 04.09.18

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