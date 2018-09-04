В южноуральском муниципалитете вспыхнул мусоровоз

Пожарным в Коркино пришлось тушить загоревшийся мусоровоз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 3 сентября, около 7:00 на улице Пушкова, рядом с автостоянкой и контейнерной площадкой.

Возгорание началось в кабине большегруза, после чего огонь перекинулся на крышу автомобиля. Причиной пожара могла стать неисправность фуры, пишет «Горняцкая травма».

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области, пожар был ликвидирован в 07:14. В итоге пострадали кабина, моторный отсек и передние колеса мусоровоза.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.09.18

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