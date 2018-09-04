Нападения клещей на южноуральцев превысили среднегодовые значения в полтора раза

За последнюю неделю августа клещи нападали на южноуральцев в полтора раза чаще обычного.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, со второй половины августа в на Южном Урале отмечается осенний подъем активности клещей.

По данным еженедельного мониторинга на 31 августа в медицинские организации региона обратилось 17 тысяч 205 пострадавших от укуса клещей, в том числе 4 тысячи 260 детей, из них за последнюю неделю – 554 жителя, что превышает средний многолетний уровень в 1,5 раза. За аналогичный период 2017 года пострадало 20 тысяч 200 человек, в том числе 4 тысячи 617 детей.

Госпитализировано с подозрением на клещевые инфекции 241 человек, в том числе 29 детей. Зарегистрировано в текущем году 45 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 29 случаев заболевания клещевым боррелиозом. Один случай заболевания клещевым энцефалитом связан с употреблением сырого козьего молока.

С начала сезона в области исследовано от населения 4 тысячи 402 клеща на зараженность клещевыми инфекциями: из них 0,8% клещей – инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 18,1% – боррелиями.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.09.18

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