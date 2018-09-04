Перед судом предстанут бутлегеры, два года орудовавшие в Златоусте

В суд направлено уголовное дело в отношении южноуральцев, больше двух лет снабжавших магазины Златоуста токсичным алкоголем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор Златоуста утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Они обвиняются в приобретении, хранении, перевозке и сбыте товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, а также в незаконном использовании средств индивидуализации товаров.

По версии следствия, в августе 2015 года 24-летний житель города, работая торговым представителем одного из предприятий, занимавшихся реализацией товаров, создал организованную группу для совместно и согласованного осуществления незаконной предпринимательской деятельности.

Участники группы с августа 2015 по октябрь 2017 года покупали немаркированную алкогольную продукцию, а также маркированную поддельными федеральными специальными и акцизными марками. Контрафактный алкоголь они хранили в специально отведенных местах. Затем, устанавливая заведомо низкую минимальную цену при продаже, реализовывали алкоголь, содержащий токсичные примеси, в магазины города и частным лицам.

В ходе предварительного следствия часть контрафактной алкогольной продукции на сумму более 1 миллиона рублей была изъята в магазинах и на складах бутлегеров. Также наложен арест на деньги злоумышленников и их автомобили на сумму 389 тысяч рублей.

После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд Златоуста.

Челябинск, Виктор Елисеев

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