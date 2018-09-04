Мэрия Челябинска пригрозила противникам пенсионной реформы проблемами при трудоустройстве

Челябинцам, планирующим выйти на акцию протеста 9 сентября, чиновники пригрозили проблемами при устройстве на работу и невыездом за рубеж.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэрия Челябинска выступила сегодня со специальным обращением к жителям города

«Сообщаем, что несогласованное проведение публичного мероприятия 9 сентября 2018 г. повлечет нарушение требований Федерального закона № 54-ФЗ, а также возможность наступления установленной законом ответственности как для лиц, являющихся организаторами, так и для участников», – заявили чиновники.

Дабы отбить у горожан желание выйти на акцию протеста, им напомнили, что участие в несогласованном митинге может обернуться штрафом до 50 тысяч рублей, а его организация – лишением свободы сроком до 5 лет.

«Напоминаем, что помимо прямых правовых, судимость имеет косвенные последствия, которые можно обнаружить при устройстве на работу в серьезную организацию, выезде за границу, а также при попытке организовать собственное дело. Кроме того, когда ребенок судимого входит во взрослую жизнь, судимость любого близкого родственника (братьев, сестер, матери, бабушек или дедушек) может иметь особую важность при устройстве на работу в государственные органы, серьезные компании со службой безопасности или переезде в другую страну (например, получении гражданства или трудоустройстве)», – расширили список последствий в пресс-службе мэрии.

«Уважаемые челябинцы, напоминаем, что согласно пункта 5 статьи 5 Федерального закона № 54-ФЗ, организатор публичного мероприятия не вправе проводить его, если уведомление о проведении публичного мероприятия не было подано в срок либо если с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления не было согласовано изменение по их мотивированному предложению места и (или) времени проведения публичного мероприятия», – отметили чиновники.

Напомним, администрация Челябинска не согласовала место проведения шествия 9 сентября против пенсионной реформы на пешеходной части улицы Кирова и около памятника Курчатову на основании занятости этих площадок для проведения праздничных массовых мероприятий, посвященных Дню города. Впрочем, было ли предложено организаторам акции протеста альтернативное место для шествия, в обращенном к челябинцам предостережении не говорится.

Челябинск, Виктор Елисеев

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