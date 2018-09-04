Погода шалит: днем жара, ночью заморозки

Первые дни сентября на Южном Урале отличаются большим разбросом температуры воздуха.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с жаркой и сухой погодой 4 – 6 сентября в южных районах Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости).

Вместе с тем, в горах и низинах ночью и в утренние часы 4 – 6 сентября ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -3.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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