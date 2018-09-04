Погода шалит: днем жара, ночью заморозки

Первые дни сентября на Южном Урале отличаются большим разбросом температуры воздуха.
Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с жаркой и сухой погодой 4 – 6 сентября в южных районах Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости).
Вместе с тем, в горах и низинах ночью и в утренние часы 4 – 6 сентября ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -3.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 04.09.18
Мэрия Челябинска пригрозила противникам пенсионной реформы проблемами при трудоустройстве. / Перед судом предстанут бутлегеры, два года орудовавшие в Златоусте. / «Пусть вас всех зальет…» В центре Челябинска сняли навесы с остановок. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2018, РИА «Новый День»