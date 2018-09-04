В Кыштыме полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем

В Челябинской области полиции пришлось стрелять, чтобы остановить «пьяную» иномарку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, инцидент произошел 2 сентября на автодороге «Миасс – Карабаш – Кыштым».

Экипаж дорожно-патрульной службы ОГИБДД межмуниципального отдела полиции «Кыштымский» преследовал правонарушителя на патрульном автомобиле. На неоднократные требования сотрудника полиции об остановке водитель иномарки не реагировал, пытаясь скрыться.

Для остановки транспортного средства сотрудникам полиции пришлось открыть огонь. Водителя автомобиля задержали. Им оказался местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

На водителя-нарушителя составлен протокол об административном правонарушений за отказ остановить транспортное средство. В его отношении проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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