Опасно даже дышать: в России назвали города с самым грязным воздухом

Магнитогорск вошел в тройку российских городов самым грязным воздухом. Компанию ему составляют Красноярск и Норильск.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно проекту Государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды в 2017 году, опубликованному Минприроды, на территории Челябинской области имеется по 3 города с высоким и очень высоким уровнем загрязнения. Конкретно называется только Магнитогорск, но два другие, надо полагать, это Челябинск и Карабаш.

Максимальные концентрации загрязняющих веществ превышают 10 ПДК в 38 городах России с общим населением 13,1 млн человек. Магнитогорск в их числе. Наибольший «вклад» в загрязнение атмосферы Магнитки вносят бенз(а)пирен, взвешенные вещества, формальдегид, оксид углерода и диоксид азота. По отдельным веществам ПДК в городе превышены в 30 раз.

Таблица из проекта Государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды в 2017 году

Челябинск, Ольга Арсентьева

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