С пересадками доедете: в Челябинске отменили трамвай №6

В Челябинске закрыли трамвайный маршрут №6.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с понедельника число вагонов на линии сократили почти в 3 раза. 3 сентября руководитель ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко заявлял, что пока окончательное решение не принято: «Нельзя говорить, что мы закрываем маршрут № 6, например. Но если мы не сможем комплектовать трамваи водителями и кондукторами, будем вынуждены принять крайние меры».

Но уже сегодня утром горожане не смогли дождаться трамвай, соединяющий ЧТЗ и Медгородок. «А с 5 сентября маршрут перестанет обслуживаться полностью и оставшиеся три вагона будут переведены на маршрут №5. Эту информацию уже доводят до диспетчеров депо и водителей закреплённых за №6», – сообщают в группе «Челябинский транспорт» в соцсетях.

Напомним, закрытие маршрутов общественного транспорта в Челябинске объясняют их нерентабельностью и тем, что маршруты дублируются. Так, трамвай №6 одну часть пути шел по той же схеме, что и №15, а вторую – по маршрутам №17 и №20. Поэтому ничего страшного для пассажиров не произошло: купят пересадочный билет и пересядут из одного трамвая в другой у Теплотехнического института. Правда, расписание составлено так, что, например, людям, привыкшим уезжать с ЧТЗ на последней «шестерке» и вынужденным пересесть на «пятнадцатый», у Теплотеха придется минут 20 ждать №17 или №20, чтоб продолжить путь. Теплых павильонов или просто навесов на этой остановке нет, так что пассажирам придется коротать время под осенним дождем или на морозе. А в 11 часу вечера находится в этом районе еще и опасно: местный подземный переход (который придется преодолевать желающим пересесть с одного трамвая на другой), как магнит, притягивает наркоманов.

Кроме того, пересадочные билеты стоят дороже, чем разовые. Так что пассажирам придется не только рисковать здоровьем, но и переплачивать.

«Ну да… проще закрыть и забить. Никто и не попытался его реанимировать... Он же (маршрут) не вдруг стал не выгодным и не нужным… правильно? Был какой-то анализ, наблюдение? Ну, ты – руководитель, видишь что у тебя маршрут загибается… Че ты сидишь? Нужно бить в колокола, что-то предпринимать. Обивать пороги вышестоящих… А нафига??? Когда можно проснуться с утра и упс... а закрою-ка я этот маршрут. Похоже, так и было», – комментируют ситуацию челябинцы.

Челябинск, Павел Зварзин

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