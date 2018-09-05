В Магнитогорске годовалый ребенок сбежал из детского сада.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 4 сентября. Одинокого малыша заметили прохожие возле дома № 4 на улице Октябрьской.

«Я шла, заметила маленького ребенка, который опасно ходит по дороге. Я 20 минут ходила с ним за ручку по близлежащему району, и никто его не искал! Дедушка-прохожий мне сказал, что мальчик давно один ходит здесь: «но я старый за ним бегать», – цитирует горожанку «Магсити74».

Сначала попытались найти родителей малыша, потом забрали ребенка к себе домой, накормили и дали объявление в соцсетях. Через некоторое время объявилась воспитатель детского сада, которая и забрала беглеца. Оказалось, что юному путешественнику нет и двух лет, а из сада он ушел во время прогулки.

Нашедшая ребенка женщина сходила к заведующей детским садом, та заверила, что будут приняты меры. Номер дошкольного учреждения горожанка не сообщила, но местные СМИ отмечают, что рядом с тем местом, где нашли малыша, расположен детский сад №15.

Почему, обнаружив годовалого малыша, разгуливающего в одиночку, прохожие не вызвали полицию, не сообщается.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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