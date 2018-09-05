В Челябинске зафиксировали выброс сероводорода

В Челябинске произошел выброс сероводорода, информацию подтвердили в минэкологии региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выброс был зафиксирован в ночь на 4 сентября в Металлургическом районе. Уровень концентрации вещества в воздухе превысил предельно допустимую концентрацию в 3 раза.

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев назвал источником выброса компанию «Мечел-Кокс». На предприятия причастность к происшествию категорически отрицают.

Напомним, в Челябинске с 31 августа действует режим неблагоприятных метеоусловий, режим «черного неба» сохранится, минимум, до 19 часов сегодняшнего дня.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 05.09.18

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