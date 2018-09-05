«Коммунальный протест»: южноуралец расстрелял бригаду электриков

В Златоусте мужчина обстрелял бригаду энергетиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго», в отношении жителя Златоуста возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

Мужчина 26 августа в Златоусте на улице Ленина напал на бригаду энергетиков подрядной организации, выполнявшую монтаж приборов учета электроэнергии на линии электропередачи филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго». Житель одного из ближайших домов выбежал с оружием на улицу и стал угрожать электромонтерам, травмировал одного из них, а затем открыл стрельбу по бригаде. Пострадавший госпитализирован. Нарушитель был задержан правоохранительными органами, возбуждено уголовное дело, проводится следствие.

Однако уже через несколько дней, 31 августа, тот же мужчина вновь помешал монтерам: угрожал им и пытался сбросить сотрудника с электроопоры. На место происшествия вновь вызвали наряд полиции, хулигана утихомирили, идет разбирательство.

За нападение на сотрудников компании при исполнении служебных обязанностей хулигану грозит серьезное наказание в виде крупного штрафа, исправительных либо принудительных работ или лишения свободы на срок до пяти лет.

Это не первый факт нападения на энергетиков, отмечают в «Челябэнерго». Так, в 2017 году житель Агаповского района Челябинской области с топором напал на бригаду энергетиков Магнитогорских электрических сетей, за что был приговорен к 300 часам принудительных работ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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