Чем хуже экология, тем лучше: в России определили наиболее выгодные для гастарбайтеров города

Челябинск вошел в тройку городов России, выгодных для гастарбайтеров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг городов-милионников составили эксперты портала Adzuna, основываясь на данных по зарплатам для размещенных вакансий и средней стоимости аренды однокомнатной квартиры.

Лидером стал Красноярск: аренда квартиры обойдется в 13 тысяч рублей в месяц, а среднее предложение по зарплате составляет 36 тысяч 700 рублей. То есть на жизнь остается почти 24 тысячи.

На втором месте Воронеж, где можно зарабатывать более 30 тысяч, а за квартиру отдавать 10,6 тысячи: на руках остается 19,83 тысячи рублей.

Челябинск со средней стоимостью аренды 11,3 тысячи рублей и зарплатой 31,1 тысячи рублей: на другие цели можно потратить 18,78 тысячи.

Отметим, что Челябинск, как и Красноярск, относится к числу самых неблагополучных в экологическом плане городов, поэтому жилье здесь стоит недорого, но перед началом учебного года квартиры традиционно дорожают.

Последние места в рейтинге заняли Москва и Санкт-Петербург. В северной столице однокомнатную квартиру можно снять за 22 тысячи рублей, а зарплата составляет в среднем 37,4 тысячи. В Москве аренда обойдется в 34,3 тысячи рублей, а заработок будет предложен в среднем 46,1 тысячи. У «покорителей столиц» после расчета с арендодателями остается на руках 15,3 тысячи и 11,8 тысячи соответственно, отмечает «Российская газета».

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 05.09.18

В Челябинске зафиксировали выброс сероводорода. / «Коммунальный протест»: южноуралец расстрелял бригаду электриков. / Годовалый ребенок сбежал из детского сада. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»