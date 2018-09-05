В Златоусте кошка задушила младенца

В Челябинской области следователи проверяют версию о о причастности кошки к гибели грудничка.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла вчера, 4 сентября в частном доме на территории Златоуста.
Около 19:00 родители нашли в одной из комнат своего ребенка, родившегося месяц назад. Младенец не дышал. По данным следственного управления СКР по Челябинской области, видимых признаков насильственной смерти на теле ребенка обнаружено не было.
В настоящее время по факту гибели малыша ведется доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшедшего, в том числе причина смерти. По словам родителя погибшего, на лицо младенца легла кошка. Когда это заметили и прогнали животное, ребенок уже не дышал.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 05.09.18
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