Последнему участнику бойни на «Торнадо» надели наручники в зале суда

В Челябинской области суд огласил приговор последнему участнику бойни на рок-фестивале Александру Гирю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральский бизнесмен Александр Гирь признан виновным в организации массовых беспорядков и возбуждении ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе.

Напомним, в конце августа 2010 года на территории детского лагеря в Миассе проходил рок-фестиваль «Торнадо-2010». Согласно материалам дела, в первый день мероприятия у хозяина местной шашлычной Роберта Назаряна и его знакомого из Челябинска Александра Гиря произошел конфликт в летнем кафе с нетрезвой компанией посетителей фестиваля. Оба предпринимателя, по данным следователей, имели связи в околокриминальных кругах Южного Урала. Через своих приятелей они собрали несколько десятков молодых людей, которые 29 августа, вооружившись палками, битами, арматурой и травматическим оружием, ворвались на площадку «Тронадо» и начали избивать всех, кто попадался под руку: пострадали десятки посетителей фестиваля.

В 2012-2014 годах Челябинский облсуд вынес приговор 12 участникам и 4 организаторам расправы. Александр Гирь скрылся от правоохранителей и в течение пяти лет находился в международном розыске. В июне 2016 года его задержали в столичном аэропорту Шереметьево, после чего расследование уголовного дела возобновили.

Расследование дела длилось еще год. В июне 2017 года началось рассмотрение дела в суде. После более чем годового процесса бизнесмен был признан виновным и приговорен к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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